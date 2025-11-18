名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

▲前伊林名模蕭瑋葶今被提訊開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款， 檢方8月起訴，法院裁定收押禁見；辯方抗告，高院撤銷發回。士林地院今（18）日提訊蕭瑋葶，蕭女男友更全程低調到庭旁聽，過程中望向被告席，與蕭女多次四目交接，神情滿是不捨，愛意幾乎藏不住。法官諭知，俟資料齊備後再由合議庭評議是否准予交保，被告還押。

庭訊一開始，受命法官逐項釐清爭執與不爭執事項。蕭女多次哽咽，表示先前筆錄「有說不對的地方」，解釋自己當時擔心父母沒地方住、壓力極大，「真的不知道哥哥冒名讓我當理事長，是被抓那天才知道。」她並否認涉入募款、也否認藏匿哥哥，強調：「我沒有募款，我只是去當義工、照顧小孩、送物資，我也沒Po文，更不知道哥哥是通緝犯。」

辯護律師則指出，協會大小事務皆由蕭靖全權處理，被告從頭到尾都不知情。針對銀行詐貸部分，他聲請傳喚鍾姓行員作證，證明協會職務、年薪等資料全由蕭靖提供，被告對協會運作完全不掌握，「她根本不知道蕭靖在協會做了哪些事。」

法官接著詢問蕭女的個人背景，蕭女語氣稍緩，表示自己大學畢業，曾任模特兒、模特兒經紀公司行政與服裝搭配師，目前月收入約10至15萬元，與父母同住，也是家中主要照顧者。

隨後程序進入具保攻防，辯護律師再度質疑8月5日法院裁定交保後卻無法辦保的原因。他指出，家屬8月8日一早已到法院準備辦保，卻被告知檢方「人力不足」、科技監控方式「尚未決定」，導致程序卡關，「就算未決定，也能先以最嚴格方式執行吧？8日到11日之間，檢方有足夠時間處理。」

對此，法官回應，偵查階段裁定交保與審理階段不同，現階段已有更多起訴後的相關卷證資料，「你們可以提出一個交保金範圍嗎？」

話一落，蕭女又立刻情緒潰堤，邊吸鼻子邊哭著說：「當初的交保金是跟朋友借的，我爸爸媽媽都是我在養，我願意接受任何科技監控，電子腳鐐、手鐐都可以，隨便啦，我只想回去工作。」她男友此時再次抬頭看向她，但蕭女低著頭啜泣，沒能回視。

庭末，受命法官表示，目前仍有多項程序資料需要釐清，包括當日裁定後的通知流程、法院與檢方的聯繫內容等，因此諭知蕭瑋葶暫「候核辦」還押，待所有資料補齊後，再由合議庭評議是否准予交保。