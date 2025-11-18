　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

▲▼ 蕭瑋葶 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前伊林名模蕭瑋葶今被提訊開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款， 檢方8月起訴，法院裁定收押禁見；辯方抗告，高院撤銷發回。士林地院今（18）日提訊蕭瑋葶，蕭女男友更全程低調到庭旁聽，過程中望向被告席，與蕭女多次四目交接，神情滿是不捨，愛意幾乎藏不住。法官諭知，俟資料齊備後再由合議庭評議是否准予交保，被告還押。

庭訊一開始，受命法官逐項釐清爭執與不爭執事項。蕭女多次哽咽，表示先前筆錄「有說不對的地方」，解釋自己當時擔心父母沒地方住、壓力極大，「真的不知道哥哥冒名讓我當理事長，是被抓那天才知道。」她並否認涉入募款、也否認藏匿哥哥，強調：「我沒有募款，我只是去當義工、照顧小孩、送物資，我也沒Po文，更不知道哥哥是通緝犯。」

辯護律師則指出，協會大小事務皆由蕭靖全權處理，被告從頭到尾都不知情。針對銀行詐貸部分，他聲請傳喚鍾姓行員作證，證明協會職務、年薪等資料全由蕭靖提供，被告對協會運作完全不掌握，「她根本不知道蕭靖在協會做了哪些事。」

法官接著詢問蕭女的個人背景，蕭女語氣稍緩，表示自己大學畢業，曾任模特兒、模特兒經紀公司行政與服裝搭配師，目前月收入約10至15萬元，與父母同住，也是家中主要照顧者。

隨後程序進入具保攻防，辯護律師再度質疑8月5日法院裁定交保後卻無法辦保的原因。他指出，家屬8月8日一早已到法院準備辦保，卻被告知檢方「人力不足」、科技監控方式「尚未決定」，導致程序卡關，「就算未決定，也能先以最嚴格方式執行吧？8日到11日之間，檢方有足夠時間處理。」

對此，法官回應，偵查階段裁定交保與審理階段不同，現階段已有更多起訴後的相關卷證資料，「你們可以提出一個交保金範圍嗎？」

話一落，蕭女又立刻情緒潰堤，邊吸鼻子邊哭著說：「當初的交保金是跟朋友借的，我爸爸媽媽都是我在養，我願意接受任何科技監控，電子腳鐐、手鐐都可以，隨便啦，我只想回去工作。」她男友此時再次抬頭看向她，但蕭女低著頭啜泣，沒能回視。

庭末，受命法官表示，目前仍有多項程序資料需要釐清，包括當日裁定後的通知流程、法院與檢方的聯繫內容等，因此諭知蕭瑋葶暫「候核辦」還押，待所有資料補齊後，再由合議庭評議是否准予交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園男「睡醒心情不好」把老婆活活打死
名模吞億元善款　無法交保暴哭！男友心疼看整場
川普空軍一號上嗆女記者：閉嘴，小豬
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

砂石車紅燈硬衝！女騎士被撞險捲車底　頭部骨折耳出血

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

百岳拿下40座！保七刑大大隊長登八大秀身亡　遺體因大雨困山上

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

砂石車紅燈硬衝！女騎士被撞險捲車底　頭部骨折耳出血

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

百岳拿下40座！保七刑大大隊長登八大秀身亡　遺體因大雨困山上

高雄「TWICE燈光文字秀」今晚點亮　網友：之後會不會真的有水舞

虎科大45週年校慶！「虎尾潮」啟用　AI新秀亮相展現大學能量

對比前基隆市府7人借調模式　呂謦煒：現行做法完全延續無增支

那英、庾澄慶都大讚！　陳佩賢登上大陸節目爆紅

方馨剃光頭被疑造假！　「髮際邊緣有皺摺」本尊無奈揭真相

洪佩瑜為這首歌崩潰痛哭「還要求清場」：情緒被無限放大

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

社會熱門新聞

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

保全幫移電動車害阿婆摔死　女兒獲賠225萬

即／保七刑大大隊長登山　陳屍八通關古道

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

物流車右轉輾騎士亡　驚悚畫面曝

北科大碩生罹癌身故　妻求償百萬保險吞敗

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面