大陸 大陸焦點 特派現場

女子在同事群裡「聊主管八卦」慘遭開除　公司怒稱：惡意造謠

▲。（示意圖，與本文當事人無關／VCG）

▲劉小姐在同事群組內抱怨主管。（示意圖，與本文當事人無關／VCG）

記者廖翊慈／綜合報導

上海青浦一名女員工劉小姐近日因在同事私下成立的微信群組中，調侃主管的私生活，被公司以「惡意攻擊、損害名譽」為由開除，令她相當氣憤，將公司告上法院。案件進入司法程序後，法院認定公司處分過重，屬違法解除勞動合同，需向當事人劉小姐支付10萬餘元的賠償金（人民幣，下同，約台幣43萬元）。

據《齊魯晚報》報導，劉小姐任職於上海青浦區一家公司。因對主管長期安排加班心生不滿，部門同事私下建立名為「延誤小仙女們」的微信群組，她與數名同事在群內，以戲謔方式抱怨主管，內容包括「網點全部倒閉吧」、「彩旗飄飄」、「平時沒看到他這麼摳嗎」等言語。

▲法院認為，公司處罰過當。（示意圖／CFP）

▲法院認為，公司處罰過當。（示意圖／CFP）

未料，群內一名成員將聊天截圖轉發給其他同事，最終流入主管手中。該主管隨後在公司大會上，當眾宣讀聊天記錄，引起員工熱議。不久，公司以劉小姐「散布謠言、捏造事實、惡意攻擊他人，損害公司及個人名譽」為由，直接將她開除。

劉小姐認為，雖然自己的言論確有不當，但僅限於小群私下閒聊，並未造成公司秩序混亂，也未嚴重違反規章制度。她向法院要求，公司需支付違法解除勞動合同的賠償金10萬餘元。

經審理後，上海青浦法院認為，涉案微信群僅十餘人，不具備大範圍傳播可能，事態擴大並非由劉小姐造成；且她並非最初製造者，聊天內容屬同事間茶餘飯後的情緒宣洩，雖不妥當，但尚不足以構成「嚴重違紀」。法院指出，公司作為用人單位，在可採取警告、談話等措施的情況下，直接解除合同，違反限度原則，處分過於嚴苛。

最終法院判決，公司應向劉小姐支付10萬餘元賠償金。

11/16 全台詐欺最新數據

金鐘女星認了「素顏在咖啡廳打工」　被叫成別的藝人…反應曝光！

