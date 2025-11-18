快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官

▲苗栗縣「人人犬舍」業者涉嫌違法對犬隻剪聲帶、安置爭議延燒近1個月，縣長鍾東錦今天拔掉動防所長張俊義（右1）官位。（圖／翻攝苗栗縣政府官網，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣「人人犬舍」業者涉嫌違法對犬隻剪聲帶、安置爭議延燒近1個月，引發動物保護團體和藝人將矛頭指向苗栗縣政府。縣長鍾東錦對犬舍業主進行重罰與廢止營業執照外，並依政風處調查結果，今（18）日宣佈相關人員職務調整及懲處命令，接掌動物保護防役所長13年的張俊義被拔官降職，希望為風波止血。

苗栗縣動物保護防疫所月前接獲通報，查獲公館鄉「人人犬舍」違反《動物保護法》多項規定，10月20日全面稽查，犬舍以繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美犬等小型犬為主，現場查核290隻犬隻，發現逾9成犬隻遭施以聲帶整形手術以壓低吠叫噪音，並違法使用年老、患病或不符健康年齡規範的母犬繁殖；另外，繁殖場應具備設施未符合規定共計46籠，依動保法皆處以最高計罰鍰共480萬9千元。

不過，動防所後續將多數犬隻安置外縣市時，動保團體不滿未絕育即送外地，擔心日後繼續成為不肖業者謀利工具，紛紛質疑縣府處置不當，藝人「米可白」也加入聲援動保團體行列，她認為縣府雖已撤照和重罰，但僅85隻被帶回動防所，其餘188隻的去向「只是換地繼續被利用」，引發議論，也讓縣府飽受外界責難和壓力。

張俊義曾澄清，苗栗縣動防所的收容空間上限僅350隻，扣除原本已收養的220隻犬貓，空間確實不足。因此，才選擇優先收容85隻年齡達7歲以上的高齡犬，剩下的188隻犬隻則是轉介送往持有許可證的特定寵物業者，並非繁殖場。

面對「人人犬舍」案延燒月餘，苗栗縣長鍾東錦經政風室調查後，今天作出人員職務調整及懲處，動防所長張俊義降職為農業處專員（9職等降為8職等，2001年進動防所，2012年接掌所長），農業處長陳樹義因督導不周自請處分，動防所秘書鄭宛芯調陞為動防所長，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長，寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課，防疫檢疫課長劉凱軒降調為技士。縣府指出，後續動防所等單位仍會有相關人事調整。