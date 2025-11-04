苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶　郭昱晴喊話農業部修法

▲「從『人人犬舍』看見動保制度問題！」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴、李坤城與苗栗縣議員陳光軒今（4日）共同召開「從『人人犬舍』看見動保制度問題！」記者會，苗栗「人人犬舍」犬隻被割聲帶及不當飼養，遭苗栗縣府重罰並廢止許可。郭昱晴呼籲農業部儘速啟動《獸醫師法》與《動物保護法》修法研議，杜絕無良獸醫師及繁殖場。

郭昱晴表示，苗栗謝姓獸醫師的人人犬舍事件不是第一個個案，也從中發現應該彌補的漏洞，包含控管繁殖所數量及改善環境問題。獸醫師大部分是良善的，但總有極少數惡質的獸醫存在，持有特寵證的謝姓獸醫師經營無良繁殖場，已背離獸醫師專業倫理，利用自身對動物的專業知識，做超出範圍的行為。

郭昱晴指出，現行《獸醫師法》對於獸醫師缺乏明確的倫理規範與懲戒連動，應該明定「專業倫理條款」，並明確列出禁止事項；而嚴重違反《動物保護法》、涉及虐待或不當醫療的行為，應納入可廢止執照或懲戒的重大事由，以保護獸醫師良好形象。

李坤城表示，特寵業管理失衡，缺乏總量控管與即時追蹤。全台共有1,679間特定寵物業者，無總量控管制度，影響整體業界品質。現行的制度一年僅稽查一次，晶片登記與來源追蹤混亂，讓違法業者有可趁之機。這間「人人犬舍」在2023年評鑑是優等，2024年卻降為乙等，苗栗縣府對此沒有追究。寵物業查核評鑑應納入「總量管制」機制，將許可數量與地方收容壓力、實際市場需求掛鉤。

李坤城認為，《寵物業查核及評鑑辦法》是民國98年訂定，距目前已超過16年，希望農業部動保司能與時俱進修訂評鑑辦法，把動物健康管理、繁殖計劃透明度、從業人員的專業訓練及場域的動物福利環境等指標納入，讓地方政府參考。

郭昱晴補充，依據《特定寵物業管理辦法》第10條第1項第9款規定，繁殖業及買賣業必須於每年1月、4月、7月及10月底前彙報晶片使用情形表給所在地的直轄市或縣（市）主管機關。理論上，地方政府應該能透過這項制度掌握業者的繁殖數量與晶片流向，及早預警異常。但事實上，這項制度形同具文，資料送進去卻沒人查、沒人對，「人人犬舍」事件正是這個斷層的結果。

陳光軒表示，依照現行法律，人人犬舍僅能勒令停業、罰款為最重處罰，建請行政院及立法院應研議修法，將惡意傷害動物，嚴重違反職業倫理的違法行為者撤銷獸醫師執照。農政單位經常因無司法警察權、調查權而不得進入案場，他日前曾召開協調會，凡疑似違反動保法的案件，統一報請地檢署專責檢察官指揮，但標準界定模糊，望中央立法制定統一機制。