　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶　郭昱晴喊話農業部修法

▲立委郭昱晴主持「從『人人犬舍』看見動保制度問題！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲「從『人人犬舍』看見動保制度問題！」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴、李坤城與苗栗縣議員陳光軒今（4日）共同召開「從『人人犬舍』看見動保制度問題！」記者會，苗栗「人人犬舍」犬隻被割聲帶及不當飼養，遭苗栗縣府重罰並廢止許可。郭昱晴呼籲農業部儘速啟動《獸醫師法》與《動物保護法》修法研議，杜絕無良獸醫師及繁殖場。

郭昱晴表示，苗栗謝姓獸醫師的人人犬舍事件不是第一個個案，也從中發現應該彌補的漏洞，包含控管繁殖所數量及改善環境問題。獸醫師大部分是良善的，但總有極少數惡質的獸醫存在，持有特寵證的謝姓獸醫師經營無良繁殖場，已背離獸醫師專業倫理，利用自身對動物的專業知識，做超出範圍的行為。

郭昱晴指出，現行《獸醫師法》對於獸醫師缺乏明確的倫理規範與懲戒連動，應該明定「專業倫理條款」，並明確列出禁止事項；而嚴重違反《動物保護法》、涉及虐待或不當醫療的行為，應納入可廢止執照或懲戒的重大事由，以保護獸醫師良好形象。

▲立委郭昱晴主持「從『人人犬舍』看見動保制度問題！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

李坤城表示，特寵業管理失衡，缺乏總量控管與即時追蹤。全台共有1,679間特定寵物業者，無總量控管制度，影響整體業界品質。現行的制度一年僅稽查一次，晶片登記與來源追蹤混亂，讓違法業者有可趁之機。這間「人人犬舍」在2023年評鑑是優等，2024年卻降為乙等，苗栗縣府對此沒有追究。寵物業查核評鑑應納入「總量管制」機制，將許可數量與地方收容壓力、實際市場需求掛鉤。

李坤城認為，《寵物業查核及評鑑辦法》是民國98年訂定，距目前已超過16年，希望農業部動保司能與時俱進修訂評鑑辦法，把動物健康管理、繁殖計劃透明度、從業人員的專業訓練及場域的動物福利環境等指標納入，讓地方政府參考。

郭昱晴補充，依據《特定寵物業管理辦法》第10條第1項第9款規定，繁殖業及買賣業必須於每年1月、4月、7月及10月底前彙報晶片使用情形表給所在地的直轄市或縣（市）主管機關。理論上，地方政府應該能透過這項制度掌握業者的繁殖數量與晶片流向，及早預警異常。但事實上，這項制度形同具文，資料送進去卻沒人查、沒人對，「人人犬舍」事件正是這個斷層的結果。

陳光軒表示，依照現行法律，人人犬舍僅能勒令停業、罰款為最重處罰，建請行政院及立法院應研議修法，將惡意傷害動物，嚴重違反職業倫理的違法行為者撤銷獸醫師執照。農政單位經常因無司法警察權、調查權而不得進入案場，他日前曾召開協調會，凡疑似違反動保法的案件，統一報請地檢署專責檢察官指揮，但標準界定模糊，望中央立法制定統一機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝侑芯經紀人：「命案現場還有第三人」！
粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何
快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟　阿伯棄屍滑倒摔死
快訊／太子集團遭47路大搜索！查扣45億
快訊／台中女騎士遭輾斃！現場留血色水灘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

民眾黨提停砍年改　民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

顏寬恒財產申報不實　遭罰290萬

台肥新董座非吳音寧　王鴻薇諷：賴清德又讓青鳥傷心做白工

傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員譴責、張善政不支持

苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶　郭昱晴喊話農業部修法

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

民眾黨提停砍年改　民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

顏寬恒財產申報不實　遭罰290萬

台肥新董座非吳音寧　王鴻薇諷：賴清德又讓青鳥傷心做白工

傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員譴責、張善政不支持

苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶　郭昱晴喊話農業部修法

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

可口可樂AI聖誕廣告翻車　網友酸：看完更想喝百事了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

政治熱門新聞

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

更多熱門

相關新聞

小貓誤入工廠夾層　動保處拆牆救出

小貓誤入工廠夾層　動保處拆牆救出

新北市動保處日前接獲民眾通報，八里區仁愛路某工廠內有一隻小貓受困於鐵皮外牆縫隙。動保處隨即派員趕赴現場，最終在工廠老闆娘與員工協力下成功救出小貓。小貓外觀無明顯外傷、活力充沛，並迅速喝完提供的牛奶。老闆娘也決定認養這隻與她們結緣的小貓。

國道連環撞勞斯萊斯車頭毀！駕駛酒測值均為0

國道連環撞勞斯萊斯車頭毀！駕駛酒測值均為0

偷15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

偷15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

今年第5次！苗栗垃圾場又竄火煙

今年第5次！苗栗垃圾場又竄火煙

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

關鍵字：

郭昱晴動保獸醫師法人人犬舍苗栗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面