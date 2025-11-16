　
iPhone 17 Pro又傳災情　濕紙巾一擦「宇宙橙大掉漆」照片曝光

▲▼國外有人用濕紙巾清潔 iPhone 17 Pro Max 後，宇宙橙的塗層整個被擦掉。（圖／翻攝自x）

▲iPhone17 Pro又傳災情，「宇宙橙塗層」被濕紙巾擦掉了。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

iPhone 17 Pro系列的宇宙橙發生多次變色案例，甚至有用戶的機身顏色轉變為粉紅色，類似玫瑰金（Rose Gold），案例曝光後引發網友熱烈討論，不料近期又有網友反映，使用濕紙巾擦拭iPhone 17 Pro Max 後，機身的橘色塗層竟幾乎完全掉光。

根據外媒Wccftech報導，國外一名網友在X平台分享一張照片，表示他的國家有人用濕紙巾清潔 iPhone 17 Pro Max，結局就是原本好看的宇宙橙機身嚴重掉漆，尤其鏡頭區及側邊按鍵被幾乎露出了外殼本身的底色，只能些許塗料殘留。

照片一出立刻網友熱烈討論，由於掉漆實在太嚴重，讓許多人質疑照片的真實性，直言「我不認為這是真的」，不過也有網友將照片拿去詢問AI，AI回答照片是真的，並解釋濕紙巾若含有雙氧水或酒精成分，確實可能使塗層剝落。

Apple 官方也強調，應避免使用含強烈化學成分的清潔用品，否則可能會導致外殼塗層損壞。報導也指出，目前還沒有其他iPhone 17 Pro用戶反映過類似問題，暫時只能認定是個案，iPhone 17 Pro系列的用戶不用太緊張。

11/14 全台詐欺最新數據

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！

iPhone 17 Pro的特殊顏色「宇宙橘」（cosmic orange）近期因數起「變色案例」而在網路上掀起熱議。上週，有國外網友在Reddit論壇上傳1張照片，展示其原本是宇宙橘的iPhone 17 Pro，機身顏色竟逐漸轉變為粉紅色調，外觀近似玫瑰金（Rose Gold）。

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

陸果粉怨「iPhone 17太脆弱」官方回應了

陸果粉怨「iPhone 17太脆弱」官方回應了

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iPhone 17 Pro裝保護殼實拍照曝！網喊不行

iPhone 17 Pro裝保護殼實拍照曝！網喊不行

關鍵字：

iPhone 17 Pro宇宙橙

