iPhone 17 Pro又傳災情　濕紙巾一擦「宇宙橙大掉漆」照片曝光

▲iPhone17 Pro又傳災情，「宇宙橙塗層」被濕紙巾擦掉了。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

iPhone 17 Pro系列的宇宙橙發生多次變色案例，甚至有用戶的機身顏色轉變為粉紅色，類似玫瑰金（Rose Gold），案例曝光後引發網友熱烈討論，不料近期又有網友反映，使用濕紙巾擦拭iPhone 17 Pro Max 後，機身的橘色塗層竟幾乎完全掉光。

根據外媒Wccftech報導，國外一名網友在X平台分享一張照片，表示他的國家有人用濕紙巾清潔 iPhone 17 Pro Max，結局就是原本好看的宇宙橙機身嚴重掉漆，尤其鏡頭區及側邊按鍵被幾乎露出了外殼本身的底色，只能些許塗料殘留。

Someone in my country used wet wipes to clean his 17 pro max pic.twitter.com/miHCRirm6Q — Zen (@Rui35052730) November 13, 2025

照片一出立刻網友熱烈討論，由於掉漆實在太嚴重，讓許多人質疑照片的真實性，直言「我不認為這是真的」，不過也有網友將照片拿去詢問AI，AI回答照片是真的，並解釋濕紙巾若含有雙氧水或酒精成分，確實可能使塗層剝落。

Apple 官方也強調，應避免使用含強烈化學成分的清潔用品，否則可能會導致外殼塗層損壞。報導也指出，目前還沒有其他iPhone 17 Pro用戶反映過類似問題，暫時只能認定是個案，iPhone 17 Pro系列的用戶不用太緊張。