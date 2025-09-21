「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR喊：快檢查

▲iPhone 17 Pro 宇宙橙色。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

擁有50萬人訂閱YouTuber「Linzin 阿哲」透露，才熱騰騰拿到iPhone 17 Pro宇宙橙色，讓他傻眼的是，相機控制鈕邊緣竟然掉漆，「我根本沒對它做什麼」，提醒購買同顏色的果粉們可以檢查一下，最後他決定不打算退貨了。

3C網紅「Linzin 阿哲」在臉書粉專表示，沒想到iPhone 11 Pro事件再次重演，才剛剛拿到iPhone 17 Pro宇宙橙色，連用都還沒用就拿到機王，「相機控制鈕邊邊已經掉漆，然而我根本沒對它做什麼！」

對此，「Linzin 阿哲」也無奈直呼，他已經懶得走退貨流程，並調侃「連幾千元的山寨機都沒有掉漆了」，最後提醒同樣購買宇宙橙色的果粉們，也趕快檢查機身是否有瑕疵。

底下網友熱議，「iPhone 6S的玫瑰金就發生氧化掉漆事件，所以對還採用鋁合金很有疑慮」、「鋁合金就Pass囉」、「買銀色最保險的 掉漆看不出來」、「第一批都這樣，再來就會加強烤漆了」、「鋁真的很會掉漆，手機殼跟充電孔都會讓它受傷」、「買的是信仰，果粉不在乎是否掉漆」、「我在XX買，店員說如果不影響操作，刮傷瑕疵都是不讓退換貨的」。