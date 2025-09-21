　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR喊：快檢查

▲▼iPhone 17 Pro 宇宙橙、橘色。（圖／路透）

▲iPhone 17 Pro 宇宙橙色。（圖／路透）

 網搜小組／劉維榛報導

擁有50萬人訂閱YouTuber「Linzin 阿哲」透露，才熱騰騰拿到iPhone 17 Pro宇宙橙色，讓他傻眼的是，相機控制鈕邊緣竟然掉漆，「我根本沒對它做什麼」，提醒購買同顏色的果粉們可以檢查一下，最後他決定不打算退貨了。

3C網紅「Linzin 阿哲」在臉書粉專表示，沒想到iPhone 11 Pro事件再次重演，才剛剛拿到iPhone 17 Pro宇宙橙色，連用都還沒用就拿到機王，「相機控制鈕邊邊已經掉漆，然而我根本沒對它做什麼！」

對此，「Linzin 阿哲」也無奈直呼，他已經懶得走退貨流程，並調侃「連幾千元的山寨機都沒有掉漆了」，最後提醒同樣購買宇宙橙色的果粉們，也趕快檢查機身是否有瑕疵。

底下網友熱議，「iPhone 6S的玫瑰金就發生氧化掉漆事件，所以對還採用鋁合金很有疑慮」、「鋁合金就Pass囉」、「買銀色最保險的 掉漆看不出來」、「第一批都這樣，再來就會加強烤漆了」、「鋁真的很會掉漆，手機殼跟充電孔都會讓它受傷」、「買的是信仰，果粉不在乎是否掉漆」、「我在XX買，店員說如果不影響操作，刮傷瑕疵都是不讓退換貨的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR喊：快檢查

MetaAI智慧眼鏡「關鍵功能無法整合」　技術長調侃：是他們不允許

實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR喊：快檢查

MetaAI智慧眼鏡「關鍵功能無法整合」　技術長調侃：是他們不允許

實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米哆啦A夢、LABUBU4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺　還有市集

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

3C家電熱門新聞

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

3步驟「舔螢幕教學」

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iPhone 17現貨懶人包出爐！

燦坤iPhone開賣「頭香姐仙氣爆」

Spotify免費用戶3大功能開放

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

iPhone爆災情！一堆人「分期也要搶首發」他超不解

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」

更多熱門

相關新聞

咪妃自爆不愛穿內衣　「粉絲憂變形下垂」

咪妃自爆不愛穿內衣　「粉絲憂變形下垂」

YouTuber咪妃在2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，擁有「最正人妻」封號的她，最近在IG上傳一支短片，分享自己對於穿內衣的矛盾心情。

茵聲一刀掰了過肩長髮！　「激短髮＋空氣瀏海」新造型曝光

茵聲一刀掰了過肩長髮！　「激短髮＋空氣瀏海」新造型曝光

女YTR登山遇「GoPro裸男」　一堆人都遇過

女YTR登山遇「GoPro裸男」　一堆人都遇過

YTR在韓遭毆　瑤瑤「夜店內被正面襲胸」揭親身經驗

YTR在韓遭毆　瑤瑤「夜店內被正面襲胸」揭親身經驗

iPhone 17 Pro裝保護殼實拍照曝！網喊不行

iPhone 17 Pro裝保護殼實拍照曝！網喊不行

關鍵字：

機王YouTuberiPhone 17 Pro掉漆相機控制鈕瑕疵品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面