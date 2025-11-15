八十攤×露營風×公益市集　俊逸慈善基金會領頭拚花蓮希望

▲俊逸慈善基金會捐出20萬元支援花蓮馬太鞍天主堂重建，由天主教榮休主教林吉男代表受領。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末近了，台南南區水交社文化園區掀起一股帶著木香與人情味的露營風，「第十九屆你懂！歲末有愛－南區社造派對Ｘ永康社大成果展」於15日熱鬧登場，由南區公所、俊逸慈善基金會、崑山科技大學、永康社區大學及多個在地與公益單位攜手合辦，串連起80攤位、舞台演出與親子互動活動，把一座城市在寒冬裡願意彼此扶持的力量照得格外明亮。

開幕式上，俊逸慈善基金會董事長李明威代表捐出新台幣20萬元予天主教花蓮教區，全數用於「花蓮馬太鞍天主堂災後重建」。馬太鞍村日前因堰塞湖溢流爆發洪患，教堂與聚落滿目瘡痍。李董事長與遠方親人得知災情後，秉持「站在最需要的地方」的信念，即刻伸出援手，盼能為災區重建添上一盞微光。捐贈由天主教榮休主教林吉男代表受領，會場一片溫暖掌聲。

俊逸文教基金會也支援南區明德社區推動「棗到幸福・永續社區」計畫，並在活動中頒發寫生比賽獎項予來自三村、忠義、新興國小等拾捌名學生。水交社路綠帶那棵百年老棗樹，在孩子們的畫紙上化為溫柔且長久的記憶，而家長與孩子的笑聲，為市集添上一層幸福的底色。

南區區長蕭琇華表示，今年公所攜手金華、國宅、松安、明德、白雪等社區，將一年來的社造成果一次展出，包括木作課程、種子活動、古厝巡禮、棗樹文化推廣到王船文化等，件件都有歷史的脈絡，也有社區的體溫。同時也展現今年「樂動南境」計畫成果，從「南喃自語 Podcast」到「食藝交流」，再到自行車遊程的風景收集，共同畫出南區這一年的人情與風光。

俊逸慈善基金會自2007年起年年舉辦歲末嘉年華，至今已走過29個年頭。李明威董事長說，公益不是口號，而是一種把時間、心力、資源往需要者方向推去的習慣。今年的活動集結官方、產業、學界、社區四大力量，並邀永康社大共同打造露營風主題市集，延續永續精神，聯手金車文教基金會推出「非遺漆扇ＤＩＹ」，每把漆扇都是獨一無二的藝術故事。

市集中，「來來來野餐趴」的媽媽們發揮社群力量，募集「全新」、「九成新」物資，六個親子攤位的小小老闆賣力吆喝，將部分營收投入公益，支援馬太鞍天主堂重建。蔽墟書店也變身 Podcast 體驗站與露營打卡角落，讓參與者在青銀共融的空間裡感受文化、教育與善意的流動。

崑山科技大學公共關係暨廣告系青年規劃青創攤位、負責活動宣傳與記錄影片拍攝。行政副校長鐘俊顏指出，這不只是舞台，更是青年實踐「做中學、學中做」的社會現場。今年永康社大加入合辦，更象徵教育能量與社區關懷相互連結，讓活動有了更寬、更深的溫度。

舞台區由勝利之聲與電聲廣播主持團隊輪番串場，30個團體接力演出：幼稚園舞蹈、古箏、直笛、烏克麗麗、社區合唱、公益舞團到國樂表演等，節目不間斷。街頭藝人的川劇變臉、魔術與泡泡秀，也讓整座園區像被點亮的帳篷村，笑聲此起彼落。