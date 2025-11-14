　
生活 生活焦點 教育

嘉義某校傳霸凌！全教總譴責全教產淪為打手　破壞教育專業自主

▲▼ 全教總譴責全教產淪為打手、錯置職責　力挺嘉義縣市工會捍衛教育專業自主 。（圖／民眾提供）

▲學生家長不滿老師被網路公審，簽名連署希望儘速查明真相。（圖／民眾提供，下同）

地方中心／嘉義報導

針對近日嘉義市某校校園霸凌爭議及其後續引發的論戰，全教總全力支持所屬之嘉義縣、市教師職業工會的聯合聲明，並嚴厲譴責全教產邏輯錯置、立場混亂，以偏頗立場、激進言詞，破壞教育專業自主，擾亂教學現場安寧的行為。

全教總認為，當前教育現場處理校園紛爭，最關鍵的是尊重程序正義與提供相關人員的實質保障。除非違反程序正義、主事者明顯有不作為或非法情事，不應透過媒體與社群平台進行「未審先判」的輿論公審。

然而，綜觀全教產近期作為，明顯假借個案之名，行公審之實。此舉不僅可能對個別教師名譽造成永久傷害，更是嚴重踐踏校園法治精神。尤其諷刺的是，全教產前陣子才高喊校事會議制度是「有罪推定」的工具必須廢除，在本案中卻完全轉變立場，力主應將相關教師送入校事會議，徹底展現雙重標準。

本案從「教師vs.教師」的校園職場霸凌，轉變成「教師/家長vs.教師」的管教爭議。全教總必須嚴正指出，全教產受理已被認定為職場霸凌行為人的教師，改以「家長」身分投訴，再將砲口對準被認定為職場霸凌受害者的教師，進行片面且情緒化的攻擊與公審，完全背離教師工會的設立宗旨，自甘墮落成為特定人士遂行個人恩怨、報復同事的工具。

▲▼ 全教總譴責全教產淪為打手、錯置職責　力挺嘉義縣市工會捍衛教育專業自主 。（圖／民眾提供）

全教總在處理「會員教師兼家長」所涉的複雜糾紛時，時常提醒自己要掌握工會職責界線，確保所有資源的使用都符合全體會員的福祉，並遵守工會專業倫理。我們認為全教產在本案不僅分化教師群體、加劇親師生矛盾，更混淆了工會的專業定位，徹底摧毀工會團結互助的核心價值。

鑑於本案近日發展走向對立，全教總呼籲所有教育夥伴與社會大眾，共同支持學校的專業自主與協力維護教學現場的安寧。相關紛爭必須建立在理性溝通與程序正義的基礎上，絕不容許任何個人、團體以情緒化、未審先判的方式，模糊事件焦點，最終損及學生的受教權益。

最後，我們呼籲全教產立即停止充滿爭議的激進言詞，暫停持續傳真文件、頻繁轟炸周邊學校的宣傳行銷，不要再製造校園對立與恐慌。真正的學生權益，應是建立在安寧穩定、程序正義的教育環境上。透過輿論公審與製造恐慌來維護的，絕對不是學生權益，而是少數人的政治操作。

