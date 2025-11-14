台9線嚴重事故！小客車雙黃線迴轉　19歲無照騎士撞上送進ICU

▲台東關山分局台9線發生車輛迴轉事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台9線322.1公里處14日上午9時50分發生一起交通事故，一輛自小客車於車道迴轉時，遭後方機車撞擊，造成機車騎士重傷，包括左橈骨骨折、肺損傷、頭部開放傷口等，經送醫搶救已在加護病房觀察，而兩車也受到不同程度毀損。

事故發生時，78歲彭姓男子駕駛自小客車南下行駛，行經該路段時欲迴轉至北上車道，車輛行進至路中央時，遭到由北往南行駛由19歲男子所騎乘的機車撞擊。機車車頭受損，騎士由救護人員送往台東馬偕醫院救治；自小客車後保險桿與車輪受損，車內僅駕駛一人並未受傷。

警方初步檢測，彭姓駕駛持有合法駕照，酒測值為零；至於機車騎士則無照駕駛，已確認佩戴安全帽，酒測值仍待進一步檢測。事故肇因將由關山分局交通小隊後續調查釐清。

關山警察分局提醒，無照駕駛風險極高，一旦發生事故，除可能造成自身傷亡，也將面臨高額罰鍰、刑事責任與民事賠償，甚至可能被沒入車輛，呼籲民眾務必取得合法駕照後再上路。同時也再次提醒駕駛人，車道迴轉須遵守標誌、標線及號誌規定，勿為省時而任意迴轉，避免意外發生。

▲台東關山分局台9線發生車輛迴轉事故。（圖／記者楊晨東翻攝）