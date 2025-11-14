幫小孩領普發1萬被鎖帳戶　2寶媽跨縣解鎖嘆：自找麻煩

記者黃翊婷／綜合報導

普發現金近期陸續入帳，卻有部分民眾收到行政院發的1萬元後，反而被銀行鎖帳戶，甚至有家長幫未成年的2名孩子登記領取，帳戶也被凍結。苦主之一的李姓媽媽無奈表示，原本上網登記就是圖個方便，沒想到卻是自找麻煩，最後還得花費2個多小時前往銀行處理。

▲有民眾抱怨，普發1萬元入帳之後，竟被銀行系統偵測為可能有異常，進而被鎖帳戶。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

普發1萬元陸續入帳之後，有部分民眾在網路上發文抱怨，普發現金入帳卻因為「防詐措施」反被鎖帳戶。還有一名媽媽在Threads上發文表示，她幫一家三口登記領取普發1萬元，結果錢剛入帳，就被銀行通知鎖帳戶，導致無法提領、轉帳，「發什麼神經？就我跟2個小孩的錢，異常什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李姓媽媽向媒體無奈表示，被鎖的帳號平時都有在使用，銀行給的說法是，因為轉進跟轉出是同一天，所以容易被系統判定為可能有異常，為了解鎖帳戶，加上住家附近沒有該銀行的分行，她只得騎車從南投前往彰化辦理，來回一共花費2個多小時。

李女感嘆，原本上網登記就是圖個方便，沒想到卻變成自找麻煩，雖然錢是行政院匯入的，銀行也都有註記，但還是被系統判定異常，根本就是擾民。

對此，銀行方面回覆，不會因為普發1萬元交易鎖定帳戶，會被鎖定的帳戶大多是因為過去有其他風險因素而列管，跟這次的普發作業沒有直接關連。

金管會13日也表示，已經通令所有所有相關機構進行清查，若有民眾因為提領或入帳普發現金1萬元被鎖帳戶，應該在最短時間內協助返還相關現金，讓民眾得以順利領取。