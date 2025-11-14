花錢買「代收垃圾服務」找不到人！垃可曝原因道歉：暫停營運

▲用戶找不到客服人員。（示意圖／取自Pxhere）

記者曾筠淇／綜合報導

「Tracle 垃可」提供代收垃圾服務，只要透過線上預約，就有專人到府收垃圾，服務範圍包含台北市、新北市、桃園市部分區域。不過，近日就有不少網友指出，最近都沒有人來收垃圾，或是傳訊息卻沒有回應。對此，「Tracle 垃可」在官網發布聲明啟事，「公司即日起暫停業務營運，停止垃圾收取及預約服務」。

近日有不少網友在社群平台上表示，自己有找「Tracle 垃可」收垃圾，然而，近日卻找不到客服人員，「請派人出來處理跟解釋善後可以嗎」、「請問可以退款嗎？剛購買一個月，直接不聞不問，垃圾也沒來收」、「我家也沒收」、「我也遭遇一樣情況，超級生氣」、「三重今天沒來收垃圾+1，打客服電話無人接聽，LINE沒讀沒回」。

對此，「Tracle 垃可」今（14）日在官網上發布聲明啟事，萬國法律事務所代解放生活股份有限公司聲明，「解放生活股份有限公司即日起暫停業務營運，停止垃圾收取及預約服務」。

▲聲明啟事。（圖／翻攝自「Tracle 垃可」官網）

聲明啟事進一步說明，解放生活股份有限公司稱，「檢警單位於近日前往本公司執行刑事調查，目前本公司及相關人員均依法配合相關調查程序中。為配合檢警單位執行調查作業，自即日起，本公司將暫停業務營運，並停止垃圾收取及預約服務」。

聲明啟事續指出，「關於原用戶權益、第三方聯繫等相關事宜之後續處理及安排，本公司將擇期另行公告，懇請靜候通知。惟請各用戶放心，本公司必當負責到底，妥善處理後續事宜，絕不逃避。感謝各界的關心與理解，對於本事件所造成之一切不便與困擾，本公司在此謹致上最深之歉意」。