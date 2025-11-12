17年前殺姐弟戀愛人逃死刑！出獄勒殺新歡　恐怖情人收押理由曝

▲李姓男子17年前勒殺已婚婦人遭判刑18年6月，假釋期滿後不滿女友提分手，相約談判時又將她勒死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園49歲李姓男子10日清晨不滿周姓前女友提分手，相約在平鎮區金陵路三段上偏僻空地談判，談判過程卻將對方勒斃，警方據報到場拘捕依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。桃檢查出，李男曾於17年前因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手犯下相同勒殺案，遭法院判刑18年6月，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，檢方依殺人罪嫌向法院聲押獲准；桃園地院考量被告所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，又於犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，因此裁定羈押2月。

桃檢指出，李姓男子曾於2008年間在楊梅地區，因在超商打工認識已婚的45歲歐姓婦人，2人交往1年多後，因屬姊弟戀，歐女後來向李男提分手，李遂前往對方住家停車場談判後徒手勒斃歐女，2009年法院依殺人罪判處李男有期徒刑18年6月，李於服刑10年後的2019年11月聲請假釋出獄獲准。

▲桃園市李姓男子10日清晨不滿前女友提分手，相約在平鎮區金陵路三段一處偏僻空地談判，卻趁機勒殺，圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李男於今年9月間假釋期滿後，與51歲的周姓女子交往，後來周女也與李男分手，李仍企求復合，於10日清晨與周女相約在平鎮區金陵路三段偏僻處空地談判，最後仍失控以勒頸方式勒斃周女，平鎮警方據報後於同日下午拘捕李男到案，檢方據報後指派外勤檢察官偵辦，經指揮警方鑑識小組現場勘查蒐證及率法醫相驗，訊問李姓被告及相關證人後，認為被告李男因感情因素不滿前女友，竟以勒頸方式殺害被害人，依殺人罪嫌，且有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，於昨（11）日向法院聲請羈押獲准。

桃園地院召開聲押庭，被告經訊問後坦承犯行，卻否認有殺人之故意，法官根據檢警提供診斷證明書、監視錄影畫面、扣案物等證物佐證，足認被告犯行重大。考量被告本案所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，又於本案犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，況被告前於2008年間亦因涉犯殺害交往對象而經法院判決確定並執行完畢，本案犯行與前案有相當相似性，有事實足認被告有反覆實施之虞。

法官審酌，羈押對被告人身自由之限制及對公益之維護、後續偵查及審理之確保，認有羈押被告之必要，裁定羈押2月，如不服本院裁定，得於10日內提起抗告。