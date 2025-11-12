　
社會焦點

17年前殺姐弟戀愛人逃死刑！出獄勒殺新歡　恐怖情人收押理由曝

▲桃園市李姓男子10日清晨不滿前女友提分手，相約在平鎮區金陵路三段一處偏僻空地談判卻趁機勒殺，圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子17年前勒殺已婚婦人遭判刑18年6月，假釋期滿後不滿女友提分手，相約談判時又將她勒死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園49歲李姓男子10日清晨不滿周姓前女友提分手，相約在平鎮區金陵路三段上偏僻空地談判，談判過程卻將對方勒斃，警方據報到場拘捕依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。桃檢查出，李男曾於17年前因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手犯下相同勒殺案，遭法院判刑18年6月，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，檢方依殺人罪嫌向法院聲押獲准；桃園地院考量被告所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，又於犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，因此裁定羈押2月。

桃檢指出，李姓男子曾於2008年間在楊梅地區，因在超商打工認識已婚的45歲歐姓婦人，2人交往1年多後，因屬姊弟戀，歐女後來向李男提分手，李遂前往對方住家停車場談判後徒手勒斃歐女，2009年法院依殺人罪判處李男有期徒刑18年6月，李於服刑10年後的2019年11月聲請假釋出獄獲准。

▲桃園市李姓男子10日清晨不滿前女友提分手，相約在平鎮區金陵路三段一處偏僻空地談判，卻趁機勒殺，圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子10日清晨不滿前女友提分手，相約在平鎮區金陵路三段一處偏僻空地談判，卻趁機勒殺，圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李男於今年9月間假釋期滿後，與51歲的周姓女子交往，後來周女也與李男分手，李仍企求復合，於10日清晨與周女相約在平鎮區金陵路三段偏僻處空地談判，最後仍失控以勒頸方式勒斃周女，平鎮警方據報後於同日下午拘捕李男到案，檢方據報後指派外勤檢察官偵辦，經指揮警方鑑識小組現場勘查蒐證及率法醫相驗，訊問李姓被告及相關證人後，認為被告李男因感情因素不滿前女友，竟以勒頸方式殺害被害人，依殺人罪嫌，且有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，於昨（11）日向法院聲請羈押獲准。

桃園地院召開聲押庭，被告經訊問後坦承犯行，卻否認有殺人之故意，法官根據檢警提供診斷證明書、監視錄影畫面、扣案物等證物佐證，足認被告犯行重大。考量被告本案所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，又於本案犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，況被告前於2008年間亦因涉犯殺害交往對象而經法院判決確定並執行完畢，本案犯行與前案有相當相似性，有事實足認被告有反覆實施之虞。

法官審酌，羈押對被告人身自由之限制及對公益之維護、後續偵查及審理之確保，認有羈押被告之必要，裁定羈押2月，如不服本院裁定，得於10日內提起抗告。

快訊／10多年前殺人妻假釋！桃園惡男又勒斃前女友　羈押禁見

17年前談婚外情姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄又殺前任

海陸上兵推摔排長還嗆「要弄死你」　檢起訴請求從重量刑

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台南工程公司火警！恐怖黑煙衝天
大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光
快訊／黃明志獲釋後首發聲！　悲痛悼念謝侑芯：我已盡全力搶救了
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了

快訊／台南安定區工程公司火警！恐怖黑煙衝天　消防搶救中

台中新烏日站女子落軌！站太近遭勸「失控跳下」　親友跳下救人

獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

上兵推摔排長嗆「要弄死你」　檢起訴求從重量刑

上兵推摔排長嗆「要弄死你」　檢起訴求從重量刑

在桃園市海軍陸戰隊服役的張姓志願役上兵，今年3月間因對部隊傅姓中尉排長心生不滿，竟暴怒推摔在地，還勒住其頸部恫嚇「要弄死你」，涉嫌對直屬上官強暴恐嚇，經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法之對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴，審酌張員入伍服役已逾4年，對糾正之上官竟施以暴行，建請法院從重量刑。

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑

國道走路肩拒檢高速逃逸！男子狂最後自撞落網

國道走路肩拒檢高速逃逸！男子狂最後自撞落網

飛行途中偷抽電子菸！27歲女子遭法辦

飛行途中偷抽電子菸！27歲女子遭法辦

桃園女子遭虐5小時！14萬餘元債務恐嚇+凌虐

桃園女子遭虐5小時！14萬餘元債務恐嚇+凌虐

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

