鳳凰還沒來...北市東區大樓玻璃整片掉落　險砸路過賓士

▲大安區敦化南路9日下午發生一起強風吹落整片住宅玻璃意外案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

鳳凰颱風來襲前夕、北市大安區敦化南路一段9日下午驚傳大樓窗戶掉落意外，險些砸到路過的黑色賓士車，所幸未造成人員傷亡。轄區大安警方獲報後迅速到場處理，並協助清除玻璃碎片及通知屋主加固其他窗戶，避免再次發生危險。

大安警方表示，敦化南路派出所員警下午1時巡邏時，發現一棟老舊大樓窗戶破裂脫落，玻璃散落人行道，所幸當時路上行人不多，並未釀成傷害。經了解，該戶屋內正在整修作業，疑因颱風來襲前夕風速較強，導致老舊窗戶不堪強風吹襲而掉落。

警方立即通知大樓管委會及保全人員封鎖周邊，並迅速清除散落玻璃，隨後聯繫屋主前來檢視與加固其他窗戶，防止二次掉落發生危害。大安警方藉此案例提醒，近期天氣多變、風勢強勁，住戶若發現外牆或窗戶有損壞情形，應及早通報管委會或請專業技師檢修，以維護自身與他人安全。警方也將持續加強巡查與防護措施，確保市民居住環境安全無虞。

