政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文參訪柏林圍牆：台德共同走過威權統治　今面對境外威權競爭

▲▼前總統蔡英文參訪德國柏林圍牆。（圖／蔡英文臉書）

▲前總統蔡英文參訪德國柏林圍牆。（圖／蔡英文臉書，下同）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文近日在德國柏林展開一系列訪問行程，13日也透過社群平台分享了她參訪柏林圍牆的照片。她表示，台灣與德國都共同走過國內威權的統治，現在也一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護民主防線，確保經濟發展的繁榮。

「用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來」。蔡英文發文表示，當她站在昔日的柏林圍牆時，內心是充滿感觸，當我走進「恐怖地形圖博物館」，看到過去納粹的文獻，心情更是沉重。

蔡英文指出，柏林圍牆倒塌的時候，台灣還不是一個具有真實意義的民主國家，但是今天台灣的前總統，能在36年後，在柏林發表公開演說、前往德國國會，是因為台灣已經是一個百分之百的民主國家，在威權國家的威脅下，證明了自由與民主的可貴與效率。

蔡英文表示，台灣與德國都共同走過國內威權的統治，現在也一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護民主防線，確保經濟發展的繁榮。

蔡英文強調，在歷史面前，都是微小的存在，但在歷史面前，唯有謙卑與勇氣，才能做出正確而明智的選擇，讓台灣的經驗，成為推動世界前進的力量，「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down」。

▲▼前總統蔡英文參訪德國柏林圍牆。（圖／蔡英文臉書）

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「陶朱隱園」買方回頭大砍9千萬！　成交總價降至11.1億
23歲騎士卡賓士車底亡　奪命瞬間曝光
吊車大王「2小山貓+怪手」進場！　喊話同業協助救災
預測颱風假翻車！台大大氣系學生300份雞排：沒錢了
快訊／黃明志獲釋倒數「女友來接他」　律師抵達警局
黃明志捲謝侑芯猝死案11天！　父親苦等：消息都是看報紙
快訊／新堰塞湖提早溢流！　泥水狂奔畫面曝光

