微波海鮮大忌！毀口感又難除臭　台電認證：這3類不要

許多民眾喜歡吃海鮮，但若吃不完留到隔天，千萬別貪圖方便用微波爐加熱！專家指出，由於微波爐的原理是透過微波的電波，讓食物中水分子震動摩擦生熱，因此海鮮類食物在微波爐中加熱不僅容易破壞口感與風味，還可能讓整個廚房、甚至整間屋子充滿難以揮散的「腥臭味」。台灣電力公司也證實，帶殼、膜、皮的食物不能微波。

外媒《The Takeout》報導，海鮮的美味仰賴細緻、溫和的加熱過程，而微波爐加熱方式不均勻、熱能過強，常使細嫩的蛋白質瞬間過熟。像是蝦子會變得又硬又韌、魚肉乾柴、干貝則會嚼不爛，原本鮮甜的滋味也會消失。即便時間控制得當，仍可能因為高溫使氣味分子迅速揮發，導致魚腥味久久不散。

專家解釋，微波爐的加熱方式屬於直接高熱，對於薄片或小份量的海鮮尤其「殺傷力」強。相較之下，使用瓦斯爐或烤箱以低溫慢熱的方式，才能讓海鮮在不「二次烹調」的情況下回溫至適口溫度。若採烤箱加熱，建議用鋁箔紙包裹並加入少量高湯、白酒或清水，可鎖住水分；用平底鍋加熱時，則應使用小火並加蓋，避免水分蒸發。

若實在時間有限、不得不使用微波爐，專家建議可調低功率、縮短加熱時間，雖能略減傷害，但口感與香氣仍難以與正確加熱方式相比。

此外，微波海鮮的另一大隱憂是「氣味污染」。當海鮮被迅速加熱時，其中的化合物會被強烈釋放，造成濃烈腥味；不同於餐廳設有排風設備，家中或辦公室環境往往通風不良，使氣味久久不散。

對此，台電也提醒，並非任何食物都能微波加熱，大家一定要特別記得一個原則「帶殼／膜／皮的食物不能微波」，像是螃蟹、蝦子、雞蛋、香腸、栗子，以及帶皮水果番茄、葡萄、整顆的蘋果等等，會讓水蒸氣無法散出，進而導致食材承受不住爆裂開來。

