總統喊「台灣30年拿3座諾貝爾」　廖俊智揭4關鍵：減少外界干擾

▲對賴清德希望30年內新增3名諾貝爾獎得主，廖俊智坦言客觀條件很困難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統賴清德日前宣布啟動「333諾貝爾計畫」，希望30年內讓台灣至少增加3位諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智今（13日）坦言，這是好的目標，但客觀條件很困難，要非常努力，所以要做到4件事才有可能，包括「長期穩定基礎經費投入、鼓勵勇於嘗試、要容許失敗、減少外界干擾」，而研究人員則是先不要去想得獎，重點是做好研究。

總統賴清德本周一（10日）出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮時，宣布啟動「333諾貝爾計畫」，目標是在未來30年內，讓台灣在物理、科學、醫學等三大領域中，至少增加3位諾貝爾奬得主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院教文會今天邀請中研院院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢，多位立委對於賴清德的「333諾貝爾計畫」發表看法。國民黨籍立委萬美玲質詢時問道，「賴總統的333諾貝爾計畫可以達成嗎？」

廖俊智坦言，這個目標客觀條件是很困難，要非常努力，所以要做到4件事，首先是有長期穩定基礎經費投入，其次要鼓勵勇於嘗試，第三則是要容許失敗，第四是要減少外界干擾，就像「飯還沒煮好就一直掀鍋」，讓研究人員專心做研究，這樣才有機會。

另外，國民黨立委葉元之也詢問廖俊智，要如何達成「333諾貝爾計畫」目標。廖俊智表示，除了上述4件事要達成，而這是國家政策，也是好的目標，但大家要非常努力，「研究人員先不要去想它，重點是做好研究，這是每一個研究人員的態度，先要重視自己做的研究要紮實，而不是想要得獎，這種狀況下才有可能得獎。」