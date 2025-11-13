　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總統喊「台灣30年拿3座諾貝爾」　廖俊智揭4關鍵：減少外界干擾

▲▼中研院院長廖俊智。（圖／記者許敏溶攝）

▲對賴清德希望30年內新增3名諾貝爾獎得主，廖俊智坦言客觀條件很困難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統賴清德日前宣布啟動「333諾貝爾計畫」，希望30年內讓台灣至少增加3位諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智今（13日）坦言，這是好的目標，但客觀條件很困難，要非常努力，所以要做到4件事才有可能，包括「長期穩定基礎經費投入、鼓勵勇於嘗試、要容許失敗、減少外界干擾」，而研究人員則是先不要去想得獎，重點是做好研究。

總統賴清德本周一（10日）出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮時，宣布啟動「333諾貝爾計畫」，目標是在未來30年內，讓台灣在物理、科學、醫學等三大領域中，至少增加3位諾貝爾奬得主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院教文會今天邀請中研院院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢，多位立委對於賴清德的「333諾貝爾計畫」發表看法。國民黨籍立委萬美玲質詢時問道，「賴總統的333諾貝爾計畫可以達成嗎？」

廖俊智坦言，這個目標客觀條件是很困難，要非常努力，所以要做到4件事，首先是有長期穩定基礎經費投入，其次要鼓勵勇於嘗試，第三則是要容許失敗，第四是要減少外界干擾，就像「飯還沒煮好就一直掀鍋」，讓研究人員專心做研究，這樣才有機會。

另外，國民黨立委葉元之也詢問廖俊智，要如何達成「333諾貝爾計畫」目標。廖俊智表示，除了上述4件事要達成，而這是國家政策，也是好的目標，但大家要非常努力，「研究人員先不要去想它，重點是做好研究，這是每一個研究人員的態度，先要重視自己做的研究要紮實，而不是想要得獎，這種狀況下才有可能得獎。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／股王漲停飆天價！　打破台股歷史紀錄
黃明志傳晚上獲釋！　保釋流程曝
李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇14秒片震撼萬人
快訊／黃沐妍認已懷孕！　寶寶「陪跑3場馬拉松」超猛
普發現金入帳「帳戶下秒被凍結」！　苦主怒：太誇張
抓4歲童去撞牆變植物人！　全國首例「剴剴條款」重罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵TGo點數12／31到期倒數　新會員最高回饋600點

「普發1萬是行政院發的！」　民進黨小編貼圖卡：立法院負責刪預算

標註「白痴客人」惹議　Klook再發聲明道歉：還未連繫上當事人

普發1萬沒入帳！他找到「失敗原因」臉綠了　全場笑：太離譜

總統喊「台灣30年拿3座諾貝爾」　廖俊智揭4關鍵：減少外界干擾

徵信社徵「感情破壞專員」　網驚：小三變職業？

普發現金入帳「下秒被凍結」！苦主領不出嘆：跑銀行才能解鎖

普發1萬沒入帳！她驚「帳號填錯了」怎麼辦　補救方式曝　

領不到普發萬元！他拿金融卡「才知1選項填錯」　網傻：看存摺最準

館長才喊被民進黨害死　宣布便當店復活：氣死你們

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

高鐵TGo點數12／31到期倒數　新會員最高回饋600點

「普發1萬是行政院發的！」　民進黨小編貼圖卡：立法院負責刪預算

標註「白痴客人」惹議　Klook再發聲明道歉：還未連繫上當事人

普發1萬沒入帳！他找到「失敗原因」臉綠了　全場笑：太離譜

總統喊「台灣30年拿3座諾貝爾」　廖俊智揭4關鍵：減少外界干擾

徵信社徵「感情破壞專員」　網驚：小三變職業？

普發現金入帳「下秒被凍結」！苦主領不出嘆：跑銀行才能解鎖

普發1萬沒入帳！她驚「帳號填錯了」怎麼辦　補救方式曝　

領不到普發萬元！他拿金融卡「才知1選項填錯」　網傻：看存摺最準

館長才喊被民進黨害死　宣布便當店復活：氣死你們

校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣　答案讓她驚呼：太厲害

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

小彤老師抗戰胰臟癌「最新檢查結果出爐」！　簽署器官捐贈完成願望清單

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

高鐵TGo點數12／31到期倒數　新會員最高回饋600點

等了6年！737 MAX墜機罹難者家屬獲賠逾8.7億　波音不再上訴

「普發1萬是行政院發的！」　民進黨小編貼圖卡：立法院負責刪預算

股王信驊漲停飆天價6335元　打破大立光8年前台股紀錄

堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

快訊／09:22發生有感地震！台北明顯搖晃　

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

強冷空氣估探12℃　將創新低溫時間曝

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

普發1萬入帳備註　1銀行細到像打密碼

更多熱門

相關新聞

傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

中研院目前正進行新院長遴選。國民黨立委質疑，前副總統陳建仁先參與遴選委員會後請辭，更傳出被推薦參與院長遴選，對其他候選人不公平，更質疑陳建仁75歲年齡太大。中研院遴委會今天表示，陳建仁的確請辭，依法現在不能公告誰參選，不論是或不是都不能回答，到目前為止，所有訊息都是公開，所有候選人知道訊息都是一樣。

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

北京八寶山舉行楊振寧告別式 民眾手持相片排長隊含淚送別

北京八寶山舉行楊振寧告別式 民眾手持相片排長隊含淚送別

諾貝爾獎槓龜 陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

諾貝爾獎槓龜 陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

即／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

即／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

關鍵字：

333諾貝爾計畫廖俊智諾貝爾獎

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

最難交到知心好友星座Top 3

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面