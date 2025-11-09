昔開敞篷車發錢送暖！高雄「大姐頭」辭世　兒曝母遺願豪發百萬

▲高雄「大姐頭」劉美枝逝世，兒豪發上百萬完成遺願。（圖／翻攝高雄市議員許采蓁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

「高雄大姐頭」傳奇謝幕！在高雄地方上被尊稱大姐頭的劉美枝，出身貧寒，但在她生意有成後，不忘回饋社會，數十年來的行善事蹟讓人感動。上月底劉美枝逝世，享壽87歲，她的兒子苓雅區民主里長陳文程今日發放上百萬的善款給苓雅區低收入戶，完成母親想要「遺愛人間」的願望。

劉美枝在地方上被尊稱一聲大姐頭，她從小出身貧寒，但在她生意有成後，到處行善幫助弱勢，梳著招牌「蓬蓬頭」、戴著墨鏡、開著敞蓬跑車到處打聽需要幫助的人，直接將紅包及物資親手送到弱勢族群的手上，數十年來如一日，她海派的個性及行為也讓人相當敬佩。

劉美枝上月底逝世，享受87歲，為了發揚她的行善精神，她的兒子、現任苓雅區民主里長陳文程，今日發放上百萬的善款給苓雅區低收入戶每戶2000元的慈善金，完成母親想要「遺愛人間」的願望。

高雄市議員許采蓁說，劉美枝女士不只是因為個性豪爽，更是因為她數十年來持續公益的精神，屢屢捐贈物資跟津貼給弱勢戶，不論是白米或是現金，她都堅持要讓需要照顧的弱勢族群親手領到，希望帶給他們實質的幫助跟溫暖。

因為一樣個性豪爽、熱愛公益，爸爸許崑源一直都和大姐頭相交甚深，爸爸常常行程空檔就到大姐頭家，與她聊聊地方的大小事，每次大姐頭都會親切的拿一包豬肉給他。兩人也常常交換許多對地方和對公益的意見。

許采蓁說，這樣的情誼也延續到我們這代，她時常會接到陳文程里長的訊息，不論是服務案件或是里內的建設爭取，他們都合作無間，或許是因為他們都很幸運，都有著熱心公益、行事正派的上一代做我榜樣，讓他們在公共服務的路上都有很棒的依循。

許采蓁今天也親自前往民主里辦公室，看到大姐頭滿牆的照片、滿牆的感謝狀、還有以前爸爸跟韓市長致贈的匾額，再看到現場許多人握著陳里長的手表達感謝，心理的感觸很深。

她說，「或許我們的上一代已經不在，但我們都知道那留下來的公益精神，是絕對不會消失，我們都會持續替他們發揚光大，讓愛的種子在人間發芽茁壯。仁者愛人，以此文紀念永遠的大姐頭，劉美枝女士。」