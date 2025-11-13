王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

▲王義川。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

輝達進駐北士科進度推進，台北市議會12日審議北市府送交議會的新壽解約金內容，朝野黨團一致通過，民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」，民進黨立委王義川卻質疑，市政府以X元賠給A廠商，解約，不用招標直接指定給B廠商，沒有圖利或違反法令的問題？貼文雖未點名輝達與新壽，仍遭砲轟。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（13日）表示，不敢擋輝達又想嘴，眼紅吃醋，沒事找碴，果然是憨川，這樣的人要去桃園選市長？

王義川發文表示，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約，市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府市議會都拍拍手！

王義川質疑，上面那些ABXY都可以這麼隨性？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？

王義川說，有沒有公務員覺得如果是你，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣！該篇貼文雖未點名輝達與新壽，仍有網友不滿湧入留言「把輝達趕走成為台灣歷史上的人」、「民進黨頭殼壞了想去動輝達」、「真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳了」。

對此，游淑慧表示，原來世界性的輝達，在王義川口中只是個「B廠商」，不敢點名，只敢在那ABX，那就問，為什麼之前經濟部要統籌全台灣的土地來提供這個「B廠商」選擇？不給A選擇？

游淑慧指出，昨天率先喊出「支持輝達 儘速簽約」的是民進黨籍所有市議員，然後歡欣鼓舞、拍手通過解約和解約金額的是全體台北市議員，不要想用司法嚇唬公務員，因為這是在議會力挺下，府會且藍綠一致共同支持的政策，史上第一遭，只有心眼小、智慧低的人，才會還在雞蛋裡挑骨頭。

游淑慧說，眾所周知，解約最大的原因是新壽標了地不開發，自己還被「併走了」，如果這時候身為地主的北市府還繼續放任，不思考解決問題，無能怠惰的變成蔣萬安。

游淑慧提到，旁邊的T16，土地面積更大、更方正、更符合輝達需求；但因為它的開發者金仁寶積極興建，所以沒人可以動T16的腦筋，哪怕輝達、或護國神山台積電也不行。

游淑慧大酸，王義川的格局，實在還比不上民進黨台北市議員的識大體，這樣的人，要去桃園選市長？桃園民進黨的選情，看是前途無「亮」。

游淑慧直言，王義川問有沒有圖利的問題？那就叫民進黨台北市議員去告發，看誰聽他的，但自己想跟王義川說，輝達落地是「圖利台北」、「圖利台灣」我驕傲，不敢擋輝達又想嘴。

▼游淑慧。（圖／記者李毓康攝）