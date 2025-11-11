　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

▲▼網路購物,信用卡,金融詐騙,詐騙。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲各大電商平台將年度超殺好康、回饋集中在雙11這天，消費者省錢血拼要把握。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節進入最終決戰日，各大電商火力全開，把年度最強好康一口氣端上來，從1克拉鑽戒、精品包55折，到AirPods Pro2、Dyson吸塵器、Panasonic吹風機等人氣3C家電全面下殺，優惠橫掃各品類，衛生紙、濾芯等日用品祭出超甜囤貨價，最低甚至有11元銅板價；還有星巴克咖啡券、球隊福袋等限時獨家同步開搶。想趁年底犒賞自己或補貨省荷包，要把握今天開搶。

東森購物網在雙11這天把回饋力度推向高峰，最高21%回饋，包括10%東森幣無上限、樂透金加碼11%，透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。商品折扣方面，美妝、保健、美食、旅遊票券等眾多品類挑戰市場最低價，像是 Apple熱銷耳機 AirPods Pro2 下殺最低$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元，Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，加碼政府退稅與滿額贈烤盤。

多款必敗單品更有$1,111、$111、買一送一等超甜價，折疊衣架、茶飲用銅板價11元即可入手。此外，超過10款東森雙11限定與獨家品項，推薦TIFFANY 925純銀三環項鍊、SK-II能量霜雙入組、YSL香氛禮盒、貓奴必搶的EverClean藍鑽貓砂，以及娘家大紅麴、大研魚油等保健大組合，皆有下殺破盤，值得網購族多加留意。

東森購物「雙11」（圖／東森購物提供）

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」。（圖／東森購物提供）

想在年末好好犒賞自己的消費者，雙11買輕奢精品也很划算，Yahoo購物釋出多項精品優惠，精選1克拉培育鑽戒現省5萬、LOEWE Puzzle包款便宜近3萬、Tod’s APA牛皮包最高享40%回饋，3萬就能入手、現省2萬相當於55折，還可再拿破萬回饋。

除了高單價精品，若是打算換新、升級家中設備，PChome 24h購物集結百大品牌，從居家、家電到高階3C，各類爆品輪番推出天天雙品主打日，Dyson SV18輕量無線吸塵器萬元有找、Panasonic奈米水離子吹風機下殺不到3千。同步再推「今日狂購特殺」與「1111 超級回饋」兩大專區，KAO 花王蒸氣眼罩6盒組特價 1,111 元；BOXMAN抽取式衛生紙11/11當日限定769元，買兩箱再折110元，日用品補貨正是時候。

此外，小資族每日提神的必搶也未缺席，PChome 24h購物全新開館的統一集團官方旗艦館，推出星巴克電子票券限時優惠，中杯焦糖瑪奇朵獨家下殺7折、特價101元，中杯美式咖啡只要80元，對比原價100元，等於現打8折，冰熱皆可兌換任選，活動至11/12止，療癒小確幸別錯過。

PChome 24h購物雙11（圖／PChome 24h購物提供）

▲從家庭日用品、保健品到美妝保養，網購族可以趁雙11集中採買。（圖／PChome 24h購物提供）

瞄準節慶送禮與居家採購需求，蝦皮購物集結年度熱銷品類推出6折起優惠，橫跨年終送禮必備品、寵物保健到生活日用品，投資送禮兩相宜的12生肖金塊0.32錢(共12顆) 附福紅禮盒優惠價7,699元（隨金價浮動）；含高濃度DHA與Omega-3的毛孩時代寵物魚油優惠價632元；倍潔雅x蝦皮聯名抽取式衛生紙一箱56包不到800元，平均一抽不到1元。

手機汰舊換新，Android新機也有雙11優惠，蝦皮購物特推OPPO、vivo、realme與Xiaomi等四大手機品牌，堪稱演唱會神機的vivo X300 Pro 16GB+512GB，下單領券享5%蝦幣、買realme 15 Pro (12+512G) 權力遊戲限量版優惠價只要15,990元，下單再送派對大禮包。POCO X7 12GB+512GB更祭獨家優惠價5,999元，領券再享5%蝦幣回饋，11/11以前至SOGO忠孝前快閃店，還可領獨家蝦皮優惠券。

蝦皮購物雙11 Android新機獨家優惠（圖／蝦皮購物提供）

▲年末換新機，Android新機有雙11獨家優惠。（圖／蝦皮購物提供）

樂天市場也把最殺優惠集中在11/11，包含屈臣氏同享全店85折，APP下單20%點數回饋、滿額再折1,111元；樂天Kobo電子書限時75折，指定款閱讀器亦有限定優惠價，APP下單賺11%回饋，再送500元購書金；RakutenMonkeys樂天桃猿限量福袋1,111元，於早上11:11開賣，限量200包，是球迷必收的驚喜組合。

還有Panasonic 2025日本必買家電5折起，最高現折5,000元，再享11%點數回饋，推薦入手2025最新家電奈米水離子吹風機EH-NA0K、溫感美顏器EH-SP86，以及人氣熱銷VITALIFT RF美容儀EH-SR86，淨護完美洗烘衣機堆疊組則獨家下殺9折。

樂天雙11彩蛋 Kobo祭獨家加碼優惠（圖／台灣樂天市場提供）

▲台灣樂天市場在11/11送上多重「一日限定」。（圖／台灣樂天市場提供）

博客來雙11同樣熱鬧開打，集結書籍、電子書、3C家電、日用美妝、美食上萬種商品，最低1折起，另可重點關注「111元特殺」、「買一送一」等超殺優惠，熱門商品如瑞士維氏番茄刀、咖啡雲朵風味拿鐵等買一送一；韓國Ssueim Rond晶透奢華不鏽鋼餐具4件組只要111元，歐可茶葉雙11秒殺禮包、美國康寧保溫瓶組、德國好立善維他命小熊軟糖，全都特價1111元，現省一半以上。「大組囤貨」也是搶購主流，除了有BRITA濾芯15入組，理膚寶水淡斑精華更祭出買一送一，推薦給想趁折扣入手保養品或囤生活好物的族群。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住
快訊／鳳凰颱風路徑南修！　延後至明傍晚登陸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

超市量販「防颱備貨優惠」一次看！蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

不老「奇皇后」河智苑指定愛⽤　皇后電波集效果、安全、舒適於一體

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

超市量販「防颱備貨優惠」一次看！蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

不老「奇皇后」河智苑指定愛⽤　皇后電波集效果、安全、舒適於一體

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

不讓糖尿病找上門！控制血糖日常飲食攻略一次學會

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

日本動畫約70%作品「虧損製作」...協會籲改善動畫師工作室待遇

首部台劇登台北101點燈！曾敬驊、李沐驚喜宣布「南港辦見面會」

【北捷白髮婦又爆黑料】雨傘毆打博愛座女童被起訴

消費熱門新聞

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

超商連續5天「買1送1」懶人包

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

超商超市「普發放大優惠」懶人包

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

肯德基推限時優惠　爽嗑桶下殺47折

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

木村拓哉戴黑框現身異世界！

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

更多熱門

相關新聞

太魯閣晶英雙11優惠今起開搶

太魯閣晶英雙11優惠今起開搶

振興一萬元發放在即，恰逢雙十一檔期優惠，花蓮太魯閣晶英酒店從今（11日）起至11月17日為止推出「1111住房快閃專案」，雙人入住山嵐客房一泊一食7999元起，行館儷人客房一泊一食優惠價1萬1999元起，適用入住日為11月13日起至2026年1月31日為止。

今年雙11航空貨運少了電商貨　無人機與AI產品撐高歐美線運價

今年雙11航空貨運少了電商貨　無人機與AI產品撐高歐美線運價

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算

關鍵字：

雙111111網購電商

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面