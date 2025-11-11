雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

▲各大電商平台將年度超殺好康、回饋集中在雙11這天，消費者省錢血拼要把握。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節進入最終決戰日，各大電商火力全開，把年度最強好康一口氣端上來，從1克拉鑽戒、精品包55折，到AirPods Pro2、Dyson吸塵器、Panasonic吹風機等人氣3C家電全面下殺，優惠橫掃各品類，衛生紙、濾芯等日用品祭出超甜囤貨價，最低甚至有11元銅板價；還有星巴克咖啡券、球隊福袋等限時獨家同步開搶。想趁年底犒賞自己或補貨省荷包，要把握今天開搶。

東森購物網在雙11這天把回饋力度推向高峰，最高21%回饋，包括10%東森幣無上限、樂透金加碼11%，透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。商品折扣方面，美妝、保健、美食、旅遊票券等眾多品類挑戰市場最低價，像是 Apple熱銷耳機 AirPods Pro2 下殺最低$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元，Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，加碼政府退稅與滿額贈烤盤。

多款必敗單品更有$1,111、$111、買一送一等超甜價，折疊衣架、茶飲用銅板價11元即可入手。此外，超過10款東森雙11限定與獨家品項，推薦TIFFANY 925純銀三環項鍊、SK-II能量霜雙入組、YSL香氛禮盒、貓奴必搶的EverClean藍鑽貓砂，以及娘家大紅麴、大研魚油等保健大組合，皆有下殺破盤，值得網購族多加留意。

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」。（圖／東森購物提供）

想在年末好好犒賞自己的消費者，雙11買輕奢精品也很划算，Yahoo購物釋出多項精品優惠，精選1克拉培育鑽戒現省5萬、LOEWE Puzzle包款便宜近3萬、Tod’s APA牛皮包最高享40%回饋，3萬就能入手、現省2萬相當於55折，還可再拿破萬回饋。

除了高單價精品，若是打算換新、升級家中設備，PChome 24h購物集結百大品牌，從居家、家電到高階3C，各類爆品輪番推出天天雙品主打日，Dyson SV18輕量無線吸塵器萬元有找、Panasonic奈米水離子吹風機下殺不到3千。同步再推「今日狂購特殺」與「1111 超級回饋」兩大專區，KAO 花王蒸氣眼罩6盒組特價 1,111 元；BOXMAN抽取式衛生紙11/11當日限定769元，買兩箱再折110元，日用品補貨正是時候。

此外，小資族每日提神的必搶也未缺席，PChome 24h購物全新開館的統一集團官方旗艦館，推出星巴克電子票券限時優惠，中杯焦糖瑪奇朵獨家下殺7折、特價101元，中杯美式咖啡只要80元，對比原價100元，等於現打8折，冰熱皆可兌換任選，活動至11/12止，療癒小確幸別錯過。

▲從家庭日用品、保健品到美妝保養，網購族可以趁雙11集中採買。（圖／PChome 24h購物提供）

瞄準節慶送禮與居家採購需求，蝦皮購物集結年度熱銷品類推出6折起優惠，橫跨年終送禮必備品、寵物保健到生活日用品，投資送禮兩相宜的12生肖金塊0.32錢(共12顆) 附福紅禮盒優惠價7,699元（隨金價浮動）；含高濃度DHA與Omega-3的毛孩時代寵物魚油優惠價632元；倍潔雅x蝦皮聯名抽取式衛生紙一箱56包不到800元，平均一抽不到1元。

手機汰舊換新，Android新機也有雙11優惠，蝦皮購物特推OPPO、vivo、realme與Xiaomi等四大手機品牌，堪稱演唱會神機的vivo X300 Pro 16GB+512GB，下單領券享5%蝦幣、買realme 15 Pro (12+512G) 權力遊戲限量版優惠價只要15,990元，下單再送派對大禮包。POCO X7 12GB+512GB更祭獨家優惠價5,999元，領券再享5%蝦幣回饋，11/11以前至SOGO忠孝前快閃店，還可領獨家蝦皮優惠券。

▲年末換新機，Android新機有雙11獨家優惠。（圖／蝦皮購物提供）

樂天市場也把最殺優惠集中在11/11，包含屈臣氏同享全店85折，APP下單20%點數回饋、滿額再折1,111元；樂天Kobo電子書限時75折，指定款閱讀器亦有限定優惠價，APP下單賺11%回饋，再送500元購書金；RakutenMonkeys樂天桃猿限量福袋1,111元，於早上11:11開賣，限量200包，是球迷必收的驚喜組合。

還有Panasonic 2025日本必買家電5折起，最高現折5,000元，再享11%點數回饋，推薦入手2025最新家電奈米水離子吹風機EH-NA0K、溫感美顏器EH-SP86，以及人氣熱銷VITALIFT RF美容儀EH-SR86，淨護完美洗烘衣機堆疊組則獨家下殺9折。

▲台灣樂天市場在11/11送上多重「一日限定」。（圖／台灣樂天市場提供）

博客來雙11同樣熱鬧開打，集結書籍、電子書、3C家電、日用美妝、美食上萬種商品，最低1折起，另可重點關注「111元特殺」、「買一送一」等超殺優惠，熱門商品如瑞士維氏番茄刀、咖啡雲朵風味拿鐵等買一送一；韓國Ssueim Rond晶透奢華不鏽鋼餐具4件組只要111元，歐可茶葉雙11秒殺禮包、美國康寧保溫瓶組、德國好立善維他命小熊軟糖，全都特價1111元，現省一半以上。「大組囤貨」也是搶購主流，除了有BRITA濾芯15入組，理膚寶水淡斑精華更祭出買一送一，推薦給想趁折扣入手保養品或囤生活好物的族群。