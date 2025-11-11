　
大陸 大陸焦點 特派現場

從7元漲到40元！陸「奶皮」天天不同價　有老闆直接到廠門口收購

▲奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆（奶皮子糖葫蘆）一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國美食圈近日又出現新爆紅網紅甜點「奶皮糖葫蘆」，不僅在社群平台掀起熱潮，更引發全民排隊打卡風潮。所謂奶皮糖葫蘆，是在山楂糖葫蘆外層貼上一層奶皮，中間夾入乾噎酸奶（乾優格），或將山楂換成陽光玫瑰、草莓、無花果等水果，成為甜點界的「跨界新寵」。不過也造成「奶皮」供不應求，一天一個價格的現象。

據《海報新聞》報導，許多網友在社群上曬出排隊心得，「在寒風裡排了20分鐘終於吃到，奶皮太神了」「排兩個小時也值得」「已經連續蹲點三天，什麼時候能吃上？」在上海、杭州、南京等地，奶皮糖葫蘆掀起搶購熱潮。

▲▼多人搶著打卡。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多人搶著買來拍照打卡。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

一外送平台顯示，一款未加乾優格的晴王奶皮糖葫蘆，原價38元（人民幣，下同）、特價18.8元，近一周銷量超過千份；另一款夾優格的奶皮水果糖葫蘆原價35元、售價29.88元，半年銷量超過6000份；最貴的單品售價則高達48元。

這波熱潮也帶動主要原料「奶皮」價格飆升，多家供應商調高售價，有的甚至翻倍至每張40元。店家透露，奶皮如今「一天一個價」，供應極度緊張。

電商平台顯示，多數奶皮售價為每100克20元左右，部分店家開價高達30至40元。內蒙古赤峰民眾張鋒（化名）表示，當地奶皮每100克僅售12元，「網路上的價都不知轉了幾手，附近小廠現在天天在趕工，有人直接訂一兩萬張，全是中間商拿去高價轉賣。」

▲▼奶皮子 奶皮 工廠。（圖／翻攝自微博）

▲奶皮製作工廠。（圖／翻攝自微博）

來自內蒙古錫林郭勒草原的「三頭乳牛牧場」老闆郭凱（化名）指出，從10月下旬起奶皮需求暴增，主力工廠的貨幾乎被南方中間商掃光，導致短期供不應求。「以前一斤奶皮7元，最近最貴漲到每100克20元，是歷史最高價。」

郭凱分析，奶皮漲價最主要原因是「資本入場」。「有老闆直接派車到廠門口收購，工廠做多少他們就收多少，形成半壟斷。廠家出廠價每斤頂多多賺一兩元，但到了資本商手裡，價格直接翻倍。」他補充，漲價還與奶源成本上升及製作週期長有關。

▲▼奶皮糖葫蘆熱度不減。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆近幾週熱度不減。（圖／翻攝自小紅書，上同）

「八斤牛奶才能出一斤奶皮，從小火慢煮到風乾冷凍要花近十小時。」郭凱說，奶皮製程繁複，耗時耗料，加上乳品需求旺盛，整體供應吃緊。

不過，隨著奶皮糖葫蘆爆紅，市場亂象也接踵而至。郭凱坦言，有些廠商將未完全晾乾的奶皮提前販售，更出現以奶粉或植脂末調製的「假奶皮」。「那些假貨吃起來又甜又膩，一口下去就能分辨出來。」

11/09 全台詐欺最新數據

63kg小學生尿酸飆到440！醫生：太常補身體

63kg小學生尿酸飆到440！醫生：太常補身體

中國大陸網路上近日出現一種名為「肝脆薯了蒜了」的網紅吃法，引發熱議。許多網友在影片中，將滷豬肝（或鵝肝）、酥脆洋芋片與生蒜片搭配食用，並稱「滋味超上頭」。然而醫師提醒，這種組合雖新奇，卻可能對部分民眾造成健康風險。

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

「糖葫蘆界愛馬仕」1串超260元　陸媒分析爆紅關鍵

「糖葫蘆界愛馬仕」1串超260元　陸媒分析爆紅關鍵

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

