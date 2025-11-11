捷安特涉勞權爭議遭美扣貨　卓榮泰：人權是國際貿易門票

▲巨大公司電動單車，GIANT捷安特資料畫面，非指遭美國海關暫緩釋放產品。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

巨大集團旗下的捷安特日前被美方指控強迫勞動，遭美方查扣貨品。民進黨立委莊瑞雄今（11日）質詢時說，這是台灣企業首度因「勞權問題」被扣貨，是國家品牌很重大的危機，政府一定要未雨綢繆，不能出事才補破網，否則會變成台灣品牌危機。對此，卓榮泰指出，人權是國際貿易的門票，指示經濟部、勞動部做全面性檢討，提出相關指引讓大家可以共同遵守。

立委莊瑞雄今質詢時指出，捷安特被美國只有強迫勞動狀況，這是第一次有企業因為勞權問題被美國扣貨，「這不是企業倒霉，是國家品牌很重大危機」，美國認為捷安特在11項強迫勞動規範中違反5項。業者來求助的時候是他們慌了，重點是政府能幫他們什麼？經濟部實際協助了什麼？有沒有跨部會機制一起幫企業釐清事實？

經濟部長龔明鑫說，巨大算是個案，美方之前也馬上跟經濟部轉達說明，美方希望台灣政府不要急著介入。捷安特也有跟美方見面說明，經濟部有幫捷安特介紹律師，扣貨只是暫時處分，最後結果還沒有判定。

莊瑞雄說，這事情非同小可，對一間這麼大的企業來說，扣貨影響營收至少5%起跳，貨品卡在那邊2、3年，光捷安特一家市值可能就蒸發新台幣30億，甚至整個供應鏈都可能被拖下去，現在台灣自行車輸出同業公會已經在動。

莊瑞雄提到，政府不動起來、只看企業在救火，他看了還是很擔心。不只美國，歐盟也動起來了，CSDDD（企業永續盡職調查指令，Corporate Sustainability Due Diligence Directive）把供應鏈的人權、環保寫進法律，2027年上路，台灣企業只要接了國外大品牌生意，就要遵守這套法規。

莊瑞雄說，這不是選擇題，是強制的，政府一定要未雨綢繆，不能出事才補破網。否則一旦新制度上路，不只是企業的危機，會變成台灣品牌的危機。

龔明鑫指出，巨大是個案，通案部分經濟部已經勞動部因應強迫勞動的議題在協商。對台灣來講，很多可以立即改善，比方職場環境、工安等，現在最主要是移工的問題。他指出，移工比較麻煩是仲介費，仲介費是對方國的仲介拿走，但對全世界來講，還是認為雇主要全部負責吸收，「經濟部會跟勞動部討論，是否有緩衝期等，但終究要處理」。

卓榮泰說，他認同人權是國際貿易的一張門票，「沒有達到人權的要求，台灣連要進到國際社會都很困難，況且要談到競爭」。這雖然這是單一事件，但政府願意做全面性檢討，要求經濟部與勞動部就所有的勞動條件跟勞動保障進行全面檢討，並提出指引，讓大家可以共同遵守。

卓榮泰說，政府有推出「企業與人權國家行動計畫第二期」，要求生產者及供應鏈都要達到人權標準，當中有企業實施人權盡職調查就非常重要，將依公司大小，分層次按部就班、循序漸進要求，「人權要達到國際標準，才能順利進到國際市場」。

