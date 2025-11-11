　
社會 社會焦點 保障人權

坐台妹被舔臉逼做S自衛反擊！警喊：我沒差...要她「想清楚再告」

▲桃園市陳姓男子去年7月與女子等人在桃園區某KTV飲酒歡唱，席間女子酒後不勝酒力，陳男駕車送女子返回住所，卻改至商務旅館，見女子昏睡不能抗拒乘機硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲台中一名A女被鄭姓男客逼迫陪睡，員警到場處理過程，被法院批「欠缺敏感度」。（示意圖／達志影像）

記者許權毅／台中報導

台中一名鄭男結識坐台女子後，將人約出強迫陪睡，被害人A女持衣架攻擊自衛反遭毆打。結果處理員警到場，未警覺是性侵害案，而是著重在傷害案件，還勸A女「想清楚再告」，否則法律程序會一直見面。法院最終判鄭男10月刑期，並特別提及員警確實「欠缺敏感度」。

檢警追查，鄭男去年5月透過坐台認識A女，進而交換聯繫方式，結果鄭男某日不斷打給Ａ女，要她到酒店赴約，A女不好意思拒絕而前往，結果一到現場，遭鄭男強壓在床上，不斷親吻臉部，A女掙脫後拾起衣架反擊，鄭男不悅後徒手朝A女臉部、身體攻擊，甚至掐頸。

A女對鄭男提告，結果鄭男卻傳訊恐嚇稱：「你拿衣架敲，我看誰比較嚴重？今天沒有告你算不錯了啦！是當我塑膠的嗎？今天我馬上去驗傷，你要賠多少？要記得驗傷喔」等語。

鄭男於警詢跟審理時辯稱，沒有強壓在A女身上，也沒有出拳攻擊，雙方只是拉扯，更沒有強吻等行為。A女則強調，一進門鄭男就說「陪我睡覺」，並把自己壓在床上，開始親臉，感覺到厭惡害怕，且臉被舔，很臭又噁心，鄭男仍硬要，最後還掐我。

法院勘驗員警到場後之密錄器，更發現處理員警有瑕疵。員警問A女是否也有打鄭男？若是告他，他應該也會告你，你先想好。A女說：「我沒差，他把我這樣壓著我不能推嗎？」員警還是說：「他也有告的權利，我也沒差，只是你們就要一直跑程序，會有訴訟上的關係，會一直見到面。」

A女堅持說：「我去（跑法律流程）沒關係啊，他不到的話他先死啊，應該不會提出告訴吧？他就已經北風北了，工作都不做，還白睡我家，我已經對他很好了，他現在是怎樣？要白幹的喔？不給他抱就打人。」

中院參以A女傷勢診斷報告，發現A女有左眼血腫、前胸頸部血腫，胸口、肩膀、雙手、大腿等血腫與擦挫傷，該傷勢明顯並非僅拉扯導致。輔以密錄器勘驗內容等，認定鄭男有違反A女意願，並強行拉A女在床，親吻臉部、觸摸身體等強制猥褻行為。

法院認為，A女遭受鄭男強壓在床，面對員警詢問，直接反應最直接、強烈的身體傷痛。且員警於性侵害事件的處理，欠缺一定敏感度，第一時間在飯店走廊詢問時，僅著重傷勢。A女雖未符合性侵害「理想中標準回應」，但指述仍得以採信。

中院審酌，鄭男因A女不從、反抗而引起不悅，毆打攻擊，又為一己私欲，不顧A女身體自主權，犯後否認犯行，依制猥褻罪處有期徒刑10月，可上訴。

11/09 全台詐欺最新數據

