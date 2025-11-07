台鐵聯名KATO推「EMU3000模型」　11/11限量開賣

▲台鐵×KATO再聯名推EMU3000藍色N規模型，並加碼開賣EMU3000型盲包一卡通。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵再度攜手日本模型製造商關水金屬KATO公司，宣布推出全新「EMU3000型（藍）」N規精密模型，11月11日上午10時在台北夢工場首賣，每套12輛組售價9500元，首賣限量100套。另現場除首度亮相的藍色款「台灣限定版」包裝外，也將同步推出「EMU3000型（紅）」車頭模型。

台鐵公司表示，台鐵與KATO公司攜手合作，共同開發以真實列車為原型的精密模型，以KATO在模型製作上的精湛工藝與嚴謹精神，打造出EMU3000型N規模型，從車身設計、塗裝細節到比例還原，皆以極高擬真度再現EMU3000型列車的獨特風貌，完整呈現台鐵列車現代美感與技術質感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次首賣的EMU3000型藍線款N規模型採「6輛基本組＋6輛增節組」設計，共12輛組，每套售價9500元，限量100套，每人每次限購兩套，於當日上午10時30分正式開賣。購買者可獲贈KATO特製聖誕風格馬克杯及以「關山站至水上站」為主題的藍色底紋紀念票卡御守各一份。

同場販售的「EMU3000型（紅）」車頭模型，售價900元，每人限購五組，限量500組，購買可獲贈KATO聖誕節貼紙乙張。該款模型以紅色車頭為設計主體，附有N軌展示底座。

▲4款EMU3000型盲包一卡通。（圖／台鐵公司提供）

此外，活動現場也將推出限量500張的「EMU3000型盲包一卡通」，共四款設計，每張售價150元，採隨機出貨方式。另於夢工場單筆消費滿5000元可抽台鐵扭蛋一次，滿1萬元可抽兩次。