　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

▲市議員楊朝偉質詢

▲桃園廚餘如何管理？市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員楊朝偉10日在市政總質詢中，針對近期台中市爆發非洲豬瘟疫情，深入探討防疫補償、獸醫人力與廚餘處理等多項制度性問題。他強調，防疫體系的每一環都攸關產業安全與公共衛生，呼籲市府應主動檢討相關措施，建立更完善的防疫及廚餘管理機制。

針對非洲豬瘟衍生的廚餘問題，楊朝偉指出，中央自10月22日起全面禁止廚餘餵豬，雲林、宜蘭等縣也陸續宣告永久禁止。建議市府研擬長期廚餘減量方案，並可比照台中模式，分階段補助家戶購置廚餘機，以源頭減量減輕清運壓力。

市長張善政回應，桃園市與雲林不同，桃園以黑毛豬為主，過去習慣用廚餘餵養，飼料要達到與廚餘一樣的效果，飼料成份勢必要調整，配合中央禁用廚餘政策，希望廚餘使用能有安全管道，未來如果恢復使用廚餘，安全機制必須作更好的設計。

環保局長顏己喨表示，家戶廚餘部分，桃園市全國唯一的生質能中心，較其他縣市有優勢，目前就可以處理家戶產生的廚餘，家戶廚餘機經過評估，效益並非很好，除了耗電，處理的量也有限度，骨頭及較硬的物質都無法處理，但可以評估大型集中式餐飲或大賣場餐飲，未來可以集中廚餘處理。

此外，楊朝偉特別點出「校園廚餘」問題的嚴重性。他指出，桃園市約有26.6萬名學生參與校園午餐，每日約產生近40公噸廚餘。中央廚房及團膳學校因份量固定、缺乏彈性，廚餘量更為驚人。隨著廚餘餵豬管道中斷，許多學校面臨存放空間不足、缺乏設備與清運不及的困境。

教育局長劉仲成回應，目前學校與廠商皆訂有契約，廠商必須定期清運，同時學校每一天都有備料，數量只要夠就好，而且班上都會請老師要求小朋友將菜吃光，盡可能把廚餘降到最低。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市12里、新北市7區、4縣市今停班停課
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

新北耶誕城開箱！LINE FRIENDS馬戲團主燈　飄雪秀時間、亮點攻略

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元　執行長強調「從未後悔」

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

一表看13家金控獲利　前10月賺進超越5千億元

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

桃園鳳凰颱風整備會議　啟動應變措施一次看

近1500身心障選手熱情參與第73屆南投縣適性體育運動競賽　

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

更多熱門

相關新聞

楊朝偉爭取雲南打歌文化　登入無形文化資產

楊朝偉爭取雲南打歌文化　登入無形文化資產

桃園市議員楊朝偉1日於市政總質詢中指出，雲南打歌文化因為具備有音樂、舞蹈、歌謠等特色，提報由文化部登錄為重要傳統表演藝術機會非常大，希望市府努力爭取，登入無形文化資產及列為桃園市傳統表演藝術。市長張善政表示，只要合乎認定標準，市府都會支持。

國民黨桃園八德區市議員　初選民調出線

國民黨桃園八德區市議員　初選民調出線

孫大千一句接棒　楊朝偉宣布選立委

孫大千一句接棒　楊朝偉宣布選立委

各國「粽」藝秀　桃市大溪集合

各國「粽」藝秀　桃市大溪集合

楊朝偉：桃園錢比別縣市要花的多

楊朝偉：桃園錢比別縣市要花的多

關鍵字：

非洲豬瘟防疫楊朝偉桃園廚餘管理

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面