▲桃園廚餘如何管理？市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員楊朝偉10日在市政總質詢中，針對近期台中市爆發非洲豬瘟疫情，深入探討防疫補償、獸醫人力與廚餘處理等多項制度性問題。他強調，防疫體系的每一環都攸關產業安全與公共衛生，呼籲市府應主動檢討相關措施，建立更完善的防疫及廚餘管理機制。

針對非洲豬瘟衍生的廚餘問題，楊朝偉指出，中央自10月22日起全面禁止廚餘餵豬，雲林、宜蘭等縣也陸續宣告永久禁止。建議市府研擬長期廚餘減量方案，並可比照台中模式，分階段補助家戶購置廚餘機，以源頭減量減輕清運壓力。

市長張善政回應，桃園市與雲林不同，桃園以黑毛豬為主，過去習慣用廚餘餵養，飼料要達到與廚餘一樣的效果，飼料成份勢必要調整，配合中央禁用廚餘政策，希望廚餘使用能有安全管道，未來如果恢復使用廚餘，安全機制必須作更好的設計。

環保局長顏己喨表示，家戶廚餘部分，桃園市全國唯一的生質能中心，較其他縣市有優勢，目前就可以處理家戶產生的廚餘，家戶廚餘機經過評估，效益並非很好，除了耗電，處理的量也有限度，骨頭及較硬的物質都無法處理，但可以評估大型集中式餐飲或大賣場餐飲，未來可以集中廚餘處理。

此外，楊朝偉特別點出「校園廚餘」問題的嚴重性。他指出，桃園市約有26.6萬名學生參與校園午餐，每日約產生近40公噸廚餘。中央廚房及團膳學校因份量固定、缺乏彈性，廚餘量更為驚人。隨著廚餘餵豬管道中斷，許多學校面臨存放空間不足、缺乏設備與清運不及的困境。

教育局長劉仲成回應，目前學校與廠商皆訂有契約，廠商必須定期清運，同時學校每一天都有備料，數量只要夠就好，而且班上都會請老師要求小朋友將菜吃光，盡可能把廚餘降到最低。