快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署針對7縣市發布豪大雨特報，因颱風外圍環流及東北季風影響，今（10）日宜蘭縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止區）、新北山區、花蓮、台東地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象署指出，今天到明天受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島雨勢顯著轉強，有大雨或豪雨發生的機率，尤其今晚到明天宜蘭、花蓮及大台北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，鳳凰颱風中心通過菲律賓，受地形影響導致其強度略有減弱，進入南海重整後今日強度仍有稍增強趨勢。路徑方面，颱風將於明天逐漸朝北轉向北北東接近台灣，12日、13日逐漸通過的機率最高，當其接近台灣時，環境條件不利發展，強度將逐漸減弱，接近台灣期間以輕度颱風為主。

氣象署預計於今日傍晚發布海上颱風警報，後續於明天上半天發布陸上颱風警報，發布時間將依颱風路徑、強度及半徑變化而定，預測仍有不確定性，請隨時注意氣象署發布最新資訊。

豪雨地區

台北市、宜蘭縣

大雨地區

基隆市、新北市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署