國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」　估12日晚登陸台灣

▲▼鳳凰颱風菲律賓災情。（圖／路透）

▲ 鳳凰颱風掀起的巨浪沖擊棕櫚樹和房舍屋頂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲國稱Uwan）以超級颱風之姿重創菲律賓，至今造成4人死亡，逾140萬人被迫撤離家園，其中約32萬人仍棲身避難所。而鳳凰出海後持續減弱，目前持續西北移動，向台灣海峽方向前進，菲國預測將於12日晚間登陸台灣中南部。

菲律賓氣象局（PAGASA）截至10日上午11時的最新資訊顯示，鳳凰位於拉烏尼翁省巴克諾坦西北西方135公里處，持續朝西北西方向以時速20公里速度移動，風速已減弱至每小時130公里、陣風160公里。目前伊羅戈斯南省、拉烏尼翁省北部及中部、班加西楠省西北部仍發布3級風暴警報。

路徑圖可見，PAGASA預測鳳凰將於11日上午轉向朝東北方前進，12日晚間從颱風降為強烈熱帶風暴登陸台灣中南部，貫穿台灣後於13日上午自東北方出海，並減弱為熱帶風暴。

▲▼ 。（圖／翻攝自PAGASA）

▲▼ 。（圖／翻攝自PAGASA）

▲ 菲律賓氣象局預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

根據《路透》，菲律賓民防辦公室官員阿勒漢德羅（Raffy Alejandro）10日表示，新比斯開省北部卡亞帕鎮（Kayapa）一棟房屋遭土石流掩埋，造成2名兒童身亡，另有2人分別因溺水及掉落的瓦礫而死。

綜合ABS-CBN等當地媒體，鳳凰9日晚間從呂宋島東岸的奧羅拉省登陸，挾帶最大持續風速每小時185公里、瞬間陣風達230公里的驚人威力，暴風半徑幾乎覆蓋整個菲律賓群島。卡坦端內斯省居民卡薩里諾（Edson Casarino）回憶，「當海浪撞拍打波堤時，感覺整個地面都在顫抖。」

根據統計，鳳凰颱風影響範圍涵蓋2700多座村莊，共23.1萬戶家庭、約83.7萬人受到衝擊。當局提前執行預防性撤離作業，總計疏散42.6萬戶家庭，相當於140萬人，其中9.2萬戶家庭、31.8萬人暫時安置於避難所。

西米沙鄢群島、三寶顏半島及卡拉加地區共有1085棟房屋受損，目前仍有155個城鎮停電、13個地區供水中斷、14個地區通訊受阻。交通方面，71條道路及26座橋梁仍無法通行，奧羅拉省的卡西古蘭、拉薩格、迪納倫甘和迪帕西勞等城鎮因土石流完全孤立。

▲▼鳳凰颱風菲律賓災情。（圖／路透）

▲ 電線桿被吹倒。（圖／路透）

▲▼超級颱風鳳凰登陸菲律賓。（圖／翻攝自X）

▲ 吊橋劇烈搖晃。（圖／翻攝自X）

社群媒體流傳的災情影片顯示，南甘馬仁省一座吊橋在強風中劇烈搖擺，隨時可能斷裂；另有大浪沖入濱海飯店的驚悚畫面，洶湧海水達2層樓高，飯店內的民眾倉皇逃命。

總統小馬可仕聽取災情簡報後，讚許地方政府和相關機構的預防措施及提前撤離行動，有效降低傷亡和損失，並下令持續救援及賑災。目前菲律賓國家警察已部署2.1萬名人力在重災區執行任務，成功救出1萬112人。

菲律賓已連續2周遭受強颱侵襲，「海鷗」（Kalmaegi，菲國稱Tino）颱風上周才剛重創菲律賓中部，造成多達224人死亡。

