桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

▲桃園114年勞工趣味競賽。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年勞工趣味競賽，9日於北科大附屬桃園農工舉行。王明鉅副市長表示，桃園市勞工辛勤付出造就全國第一的近5兆元工業產值，市府於職業安全衛生需勞資雙方共同維護，並感謝各工會及企業在促進勞資和諧上的努力。活動並頒發卓越工會、績優工會及勞資和諧優良事業單位表揚。

勞動局表示，今年勞工趣味競賽有55隊、超過2,000人熱情參與。活動並頒發卓越工會、績優工會及勞資和諧優良事業單位表揚，其中桃園機場企業工會近年以ESG為核心，積極推動勞工關懷與社會回饋，展現高度的協調與服務精神。透過結合市府與勞動局資源，落實企業永續理念，並與桃園捷運工會、機場產發協會攜手推動長照關懷活動，讓勞工福祉與社會責任並行。

▲桃園114年勞工趣味競賽。（圖／勞動局提供）

該工會在多元勞動環境中扮演關鍵角色，實為勞工與城市發展的堅實後盾，榮獲卓越工會實至名歸；另外華儲公司與企業工會緊密合作，秉持照顧員工、關懷勞工的理念，維持良好互動，共同打造員工滿意的幸福職場，企業工會與公司分別榮獲「114年績優工會」及「勞資和諧優良事業單位」兩項殊榮，充分展現勞資合作的優異成果。

市府將落實「勞工五夠力」的政策推動，持續提供資源，增加工會量能，辦理多元化職業訓練、就業方案及強化勞資輔導功能，賡續辦理勞動法規、職業安全衛生法等法令宣導，協助企業建立優質就業安全環境並造福勞工朋友，以「人人有頭路，勞權再提升」之精神，積極保障勞工權益。