社會 社會焦點 保障人權

國道雙屍掛車頭…預拌車經過「方向盤鎖死」翻覆！在地驚：抓交替？

▲盧男駕駛小貨車於國3竹崎路段追撞前方大貨車，盧楠與小貨車乘客都失去呼吸心跳送醫搶救不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國3竹崎路段7日上午發生2死重大車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

國道3號南向291.3K處嘉義竹崎路段7日上午10時許傳出2死重大車禍，台籍駕駛盧男(31歲)與副駕的菲律賓籍移工遺體雙雙垂掛在車頭，畫面相當驚悚；未料該起車禍發生後約24小時，同一路段北向車道竟又發生混凝土車失控翻覆，幸47歲駕駛黃男命大，僅受輕傷，但黃男事後竟自述，當下方向盤沒有預兆、突然鎖死，才導致車禍發生，在得知前一天發生死亡車禍後，「抓交替」的猜測不脛而走。

警方調查，7日當天上午10時20分許，盧男開著小貨車載著菲律賓籍同事沿著國道南下，行經事故路段時不慎追撞前方大貨車，導致車頭嚴重變形毀損，擋風玻璃碎裂，盧男與菲籍同事當場失去呼吸心跳，雙雙懸掛在車頭處，畫面十分驚悚；警消到場後立即將2人救下送醫，無奈傷勢過重，均宣告搶救無效不治。

未料車禍發生後約24小時，47歲的黃男8日上午11時許開著混凝土預拌車行經國3北向291.7公里，突然失控自撞翻覆，載運的砂石傾瀉一地，幸黃男命大僅受輕傷，並未送醫。

但離奇的是，黃男供稱當下駕車行經到該處時，方向盤突然沒來由地詭異鎖死，完全控制不了，整輛預拌車才因此失控翻車，在聽聞前一天該路段發生2死車禍後，忍不住汗毛直豎，詭異的巧合也讓當地猜測，是否與民間傳聞「抓交替」有關。

▼案發約24小時，同路段又傳出混凝土車翻覆。(圖／記者翁伊森翻攝)

▲▼國道3號竹崎路段大貨車自翻。(記者翁伊森翻攝)

