美再取消1500航班！波及12主要城市　運輸部長警告「可能砍更多」





▲美國連續2天取消上千架次航班。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國連續2天取消上千架次航班，繼7日取消1025個班次、7000個航班延誤，8日約有1500個航班被取消，多達6000個航班延誤。美國聯邦航空總署（FAA）表示，全美42座機場塔台及管制中心面臨人力不足問題，包括亞特蘭大、舊金山、芝加哥及紐約等12大城市航班受到影響。

路透報導，美國政府關門危機進入第39天創新高，航管人力嚴重短缺，為確保飛安，FAA已要求航空公司從7日起在40個主要機場削減4%航班，減班幅度將於11日提高至6%，並在14日增至10%。

航班減量計畫自7日上路，美國航空、達美航空、西南航空及聯合航空四大航空公司的航班當天取消約700個航班，但到了8日，除了配合FAA政策取消相同數量的航班之外，還因管制員人力問題被迫額外取消更多航班。

在政府停擺期間，全美1.3萬名航空管制員及5萬名安檢人員被迫無薪工作，導致缺勤率上升。FAA署長貝德福（Bryan Bedford）透露，過去數日有20%至40%的管制員未能正常到班。

運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若更多管制員持續缺勤，可能會把航班減量幅度增至20%，「我們會依據實際情況做出決定」。