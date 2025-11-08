　
社會 社會焦點 保障人權

三媽賜福田中馬拉松！任賢齊返鄉抬轎　小鎮湧進上萬跑者

記者唐詠絮／彰化報導

一年一度的台灣路跑盛事「彰化田中馬拉松」明天（9日）即將熱情開跑！今天（8日）小鎮提前沸騰，不僅迎來難得的「三媽會」－田中媽、大甲媽、寶斗媽三大媽祖齊聚賜福，更邀請到田中子弟、知名藝人任賢齊返鄉助陣。任賢齊不僅參與抬轎，還將在今晚的選手之夜開唱，明天更將以活動顧問身分帶領跑者出發，為這場結合信仰、運動與美食的年度盛事揭開序幕。

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲今天大甲媽祖到田中為田中馬遶境賜福，藝人任賢齊與九孔等人抬轎。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播，以下同）

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。

今天最受矚目的焦點，莫過於田中乾德宮的田中媽、大甲鎮瀾宮的大甲媽，以及北斗奠安宮的寶斗媽，三位媽祖難得齊聚田中鎮為馬拉松活動賜福。這是繼2014年大甲媽蒞臨田中後，睽違十年再度到田中，現場湧入大批信眾，將街道擠得水洩不通，眾人爭相鑽轎腳祈求平安，場面莊嚴隆重。鎮瀾宮董事長顏清標也親自隨側在轎前，展現對這場宗教盛事的高度重視。

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標隨側在媽祖鑾轎前。

身為田中子弟的藝人任賢齊，這次特別返鄉力挺田中馬拉松。今天就有鎮民捕捉到他在當地知名銅板美食「天橋下炒麵」排隊的身影，照片被分享到臉書社團「田中人」後，網友紛紛稱讚他是「平民天王」。這家位於中南路陸橋下的無名小店，是許多老田中人從小吃到大的回憶，一盤炒麵加一碗豆腐湯只要50、60元，充滿在地人情味。

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲今天大甲媽祖到田中為田中馬遶境賜福，藝人任賢齊與九孔等人抬轎。

今天傍晚在田中龍江館廣場舉行的「選手之夜」，分別由九孔與任賢齊主持及開唱，為來自國內外各地17,000名的跑者加油打氣。任賢齊表示，能夠回到家鄉參與這麼有意義的活動，感到特別開心。他除了在選手之夜表演外，明天還將以活動顧問的身分擔任領跑人，帶領上萬名跑者感受田中的熱情與活力。

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與藝人任賢齊及田中鎮長蕭淑芬合照。

田中鎮長蕭淑芬熱情推薦在地美食，歡迎全國跑者來品味田中。她列出多間知名小吃，包括香炒麵、周記蒸餃、老王豆花、炎獅切仔麵、老牌蚵仔煎黑輪關東煮，以及田中無名小籠包、原橋頭臭豆腐、一口水煎包等，讓跑者在挑戰自我之餘，也能享受味覺盛宴。

▲今天大甲媽祖寶斗媽祖與田中媽祖齊聚上演三媽會，為田中馬賜福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲今天大甲媽祖到田中為田中馬遶境賜福，信眾鑽轎腳。

田中馬拉松今年在三大媽祖的庇佑下，加上在地明星的熱情參與，預計將吸引更多民眾前來體驗田中人的熱情與小鎮風光，這場「最有人情味的馬拉松」，明天清晨將在媽祖的祝福中，帶領跑者穿越金黃稻浪，感受彰化平原最美麗的風景。

▲3媽齊聚，信眾湧入田中鎮。（圖／田中鎮公所提供）

▲3媽齊聚，信眾湧入田中鎮。（圖／田中鎮公所提供）

三媽賜福田中馬拉松！任賢齊返鄉抬轎　小鎮湧進上萬跑者

