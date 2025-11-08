　
國際

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

▲▼DNA之父、美國生物學家華森（James Watson）辭世。（圖／路透）

▲ 華森因共同解密DNA雙螺旋結構獲頒諾貝爾獎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

被譽為「DNA之父」的美國生物學家華森（James Watson）6日辭世，享耆壽97歲。他與英國物理學家克利克（Francis Crick）在1953年共同解密DNA雙螺旋結構，這項突破性發現開啟現代遺傳學時代，奠定生物科技革命基礎，晚年卻因種族爭議言論名譽掃地。

綜合《路透》等外媒，冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）證實，華森本周在長島安寧病房離世。他在1928年出生於芝加哥，25歲時便參與改寫人類科學史的重大發現，與克利克、威金斯（Maurice Wilkins）3人因此共獲1962年諾貝爾醫學獎。

華森1947年自芝加哥大學動物學系畢業後，在印第安納大學專攻遺傳學並取得博士學位，1951年加入劍橋大學卡文迪希實驗室，結識克利克後展開DNA結構探索之旅。兩人提出的雙螺旋模型揭示遺傳訊息如何精確複製傳承，為基因工程、基因治療等現代生物技術鋪路。

然而，華森與克利克被批評未充分致謝女科學家富蘭克林（Rosalind Franklin）的X光結晶學數據貢獻。富蘭克林的研究影像為DNA結構建模提供關鍵線索，但她於1958年早逝，未能共享諾貝爾榮耀。

華森1968年出版回憶錄《雙螺旋》（Double Helix），以坦率筆觸描述科學界競爭現實，成為暢銷科普讀物。但書中內容引發同僚不滿，克利克抱怨「嚴重侵犯隱私」，威金斯則批評書中將科學家塑造成「野心勃勃的陰謀家」形象。

除科學成就之外，華森1956年加入哈佛大學生物系，力推分子生物學發展，儘管態度強硬得罪傳統生物學者，卻吸引眾多年輕科學家投身遺傳學革命。他於1968年轉任冷泉港實驗室主任，也將原先「一潭蚊蟲叢生的死水」改造為世界級研究機構。

接著在1990年，華森獲選領導人類基因組計畫（Human Genome Project），目標解讀30億個化學單位組成的完整人類DNA序列。但當資助該計畫的國家衛生院決定為部分DNA序列申請專利時，華森激烈反對並憤而辭職，堅持基因組知識應屬公共領域，2007年他成為全球第二位完成全基因組測序的人並公開序列。

華森人生最大汙點來自種族歧視爭議，2007年他接受《泰晤士報》訪問時稱，他認為實測表明非洲人智力「並非真正與我們相同」，引發軒然大波，迫使他辭去冷泉港實驗室榮譽職位。儘管他事後道歉，但在2019年一部紀錄片中再度發表類似觀點，聲稱認為種族間智商差異源於「遺傳因素」。

諷刺的是他經常在公開場合貶低女性科學家，私下卻鼓勵許多女性投身研究。麻省理工學院生物學家霍普金斯（Nancy Hopkins）表示，「沒有他的支持，我不可能在科學界有所成就」，「這確實令人困惑。」

華森生前也曾稱，他最自豪的成就並非發現DNA雙螺旋，而是撰寫著作，「我心目中的英雄從不是科學家，而是葛拉罕．格林（Graham Greene）和克里斯多福．伊薛伍德（Christopher Isherwood），他們都是好作家。」

