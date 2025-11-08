新營義消與善心人士捐60套防焰工作服　助消防員夏季打火更輕裝

▲新營義消與民間善心人士捐贈防焰工作服，由顧問團長李建德代表移交。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

南消新營義勇消防分隊近年在夏季處理雜草火警時，深感一般消防衣厚重悶熱，長時間暴露在高溫下往往讓人員體力快速流失，為兼顧防護與舒適，分隊即發想製作輕便且具防火機能的「防焰工作服」，並獲地方善心人士與顧問團響應捐助。

今年丹娜絲颱風侵襲南部時，消防人員不眠不休投入救災，深深感動地方民眾。陳姓熱心人士因此與新營義消顧問團共同合資，捐贈60套防焰工作服給消防局第一大隊新營分隊警義消同仁。捐贈儀式於11月7日舉行，由顧問團團長李建德代表捐贈，大隊長邱國楨代表受贈。

此次捐贈的工作服採用 Nomex 材質，具有高耐燃、防焰與良好透氣性，可有效減緩熱負荷、提升消防人員在雜草火警與高溫環境中的安全性，也能讓執勤更加輕鬆敏捷。

台南市長黃偉哲表示，警力有限、民力無窮，地方的支持是消防能量的重要基礎；這次善舉不僅展現社區情義，也直接提升基層消防的裝備戰力。

消防局長李明峯指出，消防人員肩負保護人民生命財產的重大責任，每一項裝備提升都代表戰力的增強。他感謝新營義消顧問團與地方善心人士的捐贈，強調這份溫暖將成為消防人員持續守護鄉里的力量。