地方 地方焦點

新營義消與善心人士捐60套防焰工作服　助消防員夏季打火更輕裝

▲新營義消與民間善心人士捐贈防焰工作服，由顧問團長李建德代表移交。（記者林東良翻攝）

▲新營義消與民間善心人士捐贈防焰工作服，由顧問團長李建德代表移交。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

南消新營義勇消防分隊近年在夏季處理雜草火警時，深感一般消防衣厚重悶熱，長時間暴露在高溫下往往讓人員體力快速流失，為兼顧防護與舒適，分隊即發想製作輕便且具防火機能的「防焰工作服」，並獲地方善心人士與顧問團響應捐助。

今年丹娜絲颱風侵襲南部時，消防人員不眠不休投入救災，深深感動地方民眾。陳姓熱心人士因此與新營義消顧問團共同合資，捐贈60套防焰工作服給消防局第一大隊新營分隊警義消同仁。捐贈儀式於11月7日舉行，由顧問團團長李建德代表捐贈，大隊長邱國楨代表受贈。

此次捐贈的工作服採用 Nomex 材質，具有高耐燃、防焰與良好透氣性，可有效減緩熱負荷、提升消防人員在雜草火警與高溫環境中的安全性，也能讓執勤更加輕鬆敏捷。

台南市長黃偉哲表示，警力有限、民力無窮，地方的支持是消防能量的重要基礎；這次善舉不僅展現社區情義，也直接提升基層消防的裝備戰力。

消防局長李明峯指出，消防人員肩負保護人民生命財產的重大責任，每一項裝備提升都代表戰力的增強。他感謝新營義消顧問團與地方善心人士的捐贈，強調這份溫暖將成為消防人員持續守護鄉里的力量。

新營義消與善心人士捐60套防焰工作服　助消防員夏季打火更輕裝

瑞芳警分局結合律師專業　強化員警執勤法律保障

新北表揚18位好人好事代表　侯友宜：善舉讓城市更有溫度

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　每月6萬座位被浪費

新北首辦鋰電池災害應變演練　率先建立公私協力防災機制

赴蘆洲湧蓮寺、林口頂福巖參拜　劉和然祈願新北合境平安

助企業進軍中東市場！2026年新北出口拓銷團熱烈招募中

新北金山區強化核安應變力　5里聯合演練展現防災韌性

新營義消與善心人士捐60套防焰工作服助消防員夏季打火更輕裝

競技為實戰做準備　花蓮義消全國體技能名列前茅

在災害頻仍的花蓮，義消不只是支援，更是守護的力量。114年度全國義消體技能交流活動於11月1日在苗栗登場，花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現，展現出歷經一年艱苦訓練的成果與花蓮義消的堅韌精神。

「稅月留聲~民歌再起」新營開唱施孝榮、李明德帶您重溫青春旋律

新營工廠切紙機夾人南消、奇美醫隊聯手搶救黃偉哲肯定

快訊／男困切紙機　手腕至手掌夾扁變形

嘉義市義消總隊授旗出征全國比賽

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

