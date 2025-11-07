　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5歲女童想找阿嬤獨自出門迷路　虎尾警溫柔守護助祖孫團圓

▲虎尾分局員警溫柔安撫迷途女童情緒，耐心詢問身分，展現人性關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾分局員警溫柔安撫迷途女童情緒，耐心詢問身分，展現人性關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣虎尾鎮日前發生一起溫馨的迷途事件，一名5歲女童趁家人休息時獨自出門尋找阿嬤，不慎迷失方向。所幸虎尾警分局員警與民眾通力合作，迅速尋獲女童，短短一個小時內即讓祖孫在派出所內團圓，結束一場虛驚。

據了解，虎尾派出所警員李青翰、蔡羿婕日前執勤巡邏，接獲民眾通報指稱在虎尾鎮林森路段，有一名年約五歲的女童獨自在路邊徘徊，神情緊張、眼眶泛紅，疑似迷路。員警趕抵現場後，發現女童穿著粉色上衣、小背包，站在便利商店前張望，身旁沒有大人陪同。

員警先以柔和語氣安撫女童情緒，再耐心詢問。女童童言童語地說，自己姓蔡，家住埒內地區，因為「想去找阿嬤」，但叔叔在家休息，她怕吵醒他，便獨自外出。沒想到因為年紀尚小、方向感不足，一路從埒內走到了市區，才驚覺迷路。警方擔心女童受驚，先為她買了瓶飲料安撫，並將她帶返埒內派出所以便聯絡家人。

令人意外的是，就在員警抱著女童走進派出所的那一刻，一位滿臉焦急的阿嬤正巧也在所內報案。原來，女童阿嬤稍早發現孫女突然不見，心急如焚地趕到派出所尋求協助，沒想到話還沒說完，就看到孫女被員警帶回。祖孫倆在所內重逢，阿嬤立刻上前一把抱住孫女，激動落淚，頻頻向警方道謝，場面溫馨感人。

虎尾分局表示，這起事件雖然有驚無險，但提醒家中若有年幼孩童，照顧者務必隨時注意動向，切勿讓孩子獨處或自行外出。家長平時應教導孩子記住家中地址、家人姓名及電話，若不慎走失，可尋求穿制服的警察、超商店員協助或在原地等待，避免發生意外。

警方也指出，這次能迅速尋回女童，歸功於熱心民眾即時通報及警方主動關懷，展現社區守望的力量。「警察不只是執法者，也是社區安全網的一環，」虎尾分局強調，「一個關心的眼神，往往就能避免一場危機。」

▲虎尾分局員警溫柔安撫迷途女童情緒，耐心詢問身分，展現人性關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警員擔心女童受驚，先為她買了瓶飲料安撫，並將她帶返埒內派出所以便聯絡家人。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐
「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險
鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天
辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」
黃昏市場現搶購人潮！　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檳榔攤掩護兄弟聯手製毒...女朋友也來幫忙　專賣8+9下場曝

5歲女童想找阿嬤獨自出門迷路　虎尾警溫柔守護助祖孫團圓

深化廉政教育！海巡北部分署推法治宣導　強化法紀與防詐意識

噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐

深夜撞車秒掉頭落跑！台中男掛假車牌被逮　家裡還有3塊

桃園南門市場大火攤商召開自救會　受損攤商拚明年春節前復業

16處曾發生輕鋼架天花板掉落　嘉義市國中小學驚人校安隱患曝

鳳凰颱風來襲！台電高雄「警戒升級」　變電所擋水、抽水機待命

史上最狂查扣現場！麥拉倫、布加迪入列　太子集團10大豪駒一次看

闖急診室「跟老太太借錢」鬧事大吼　台中男反嗆：都他們惹的

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

檳榔攤掩護兄弟聯手製毒...女朋友也來幫忙　專賣8+9下場曝

5歲女童想找阿嬤獨自出門迷路　虎尾警溫柔守護助祖孫團圓

深化廉政教育！海巡北部分署推法治宣導　強化法紀與防詐意識

噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐

深夜撞車秒掉頭落跑！台中男掛假車牌被逮　家裡還有3塊

桃園南門市場大火攤商召開自救會　受損攤商拚明年春節前復業

16處曾發生輕鋼架天花板掉落　嘉義市國中小學驚人校安隱患曝

鳳凰颱風來襲！台電高雄「警戒升級」　變電所擋水、抽水機待命

史上最狂查扣現場！麥拉倫、布加迪入列　太子集團10大豪駒一次看

闖急診室「跟老太太借錢」鬧事大吼　台中男反嗆：都他們惹的

蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光：可變光圈、鋼殼電池、透明背蓋

檳榔攤掩護兄弟聯手製毒...女朋友也來幫忙　專賣8+9下場曝

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

三木肇盛讚4台將表現　期待宋家豪「持續成為球隊重要戰力」

噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」超噁畫面曝

Balenciaga香氛登台搶先開箱細節！10款香氣高級漸層、售價資訊一次看

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

社會熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

即／國3小貨車追撞大貨車　2死1傷畫面曝

Andy遭提告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

即／太子集團「豪宅管家」30萬交保　北檢將提抗告

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

涉153次不當管教！彰化幼兒園女師求復職敗訴　暴行曝光

航空淫狼指侵學姐「摸到了」判決結果曝

更多熱門

相關新聞

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

113年6月6日一輛特斯拉在國1虎尾路段衝破護欄墜橋，車身斷成兩截起火，釀1死2傷，國家運輸安全委員會最終調查報告出爐，肇因指向駕駛嚴重超速，以超過200公里時速飆駛，為閃避前方車輛失控打滑衝出護欄。運安會則建議高公局和警方加強國道嚴重超速的管理和執法。

幼兒園廚師「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

幼兒園廚師「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

兩歲娃迷途街頭！派出所、里長廣播神救援

兩歲娃迷途街頭！派出所、里長廣播神救援

安全帶鎖喉！2歲童遊東京迪士尼險窒息

安全帶鎖喉！2歲童遊東京迪士尼險窒息

網曝2寶媽寧靜車廂被迫離座「大寶獨留座位」　高鐵澄清：無此事

網曝2寶媽寧靜車廂被迫離座「大寶獨留座位」　高鐵澄清：無此事

關鍵字：

虎尾虎尾警分局幼童

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面