5歲女童想找阿嬤獨自出門迷路　虎尾警溫柔守護助祖孫團圓

▲虎尾分局員警溫柔安撫迷途女童情緒，耐心詢問身分，展現人性關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣虎尾鎮日前發生一起溫馨的迷途事件，一名5歲女童趁家人休息時獨自出門尋找阿嬤，不慎迷失方向。所幸虎尾警分局員警與民眾通力合作，迅速尋獲女童，短短一個小時內即讓祖孫在派出所內團圓，結束一場虛驚。

據了解，虎尾派出所警員李青翰、蔡羿婕日前執勤巡邏，接獲民眾通報指稱在虎尾鎮林森路段，有一名年約五歲的女童獨自在路邊徘徊，神情緊張、眼眶泛紅，疑似迷路。員警趕抵現場後，發現女童穿著粉色上衣、小背包，站在便利商店前張望，身旁沒有大人陪同。

員警先以柔和語氣安撫女童情緒，再耐心詢問。女童童言童語地說，自己姓蔡，家住埒內地區，因為「想去找阿嬤」，但叔叔在家休息，她怕吵醒他，便獨自外出。沒想到因為年紀尚小、方向感不足，一路從埒內走到了市區，才驚覺迷路。警方擔心女童受驚，先為她買了瓶飲料安撫，並將她帶返埒內派出所以便聯絡家人。

令人意外的是，就在員警抱著女童走進派出所的那一刻，一位滿臉焦急的阿嬤正巧也在所內報案。原來，女童阿嬤稍早發現孫女突然不見，心急如焚地趕到派出所尋求協助，沒想到話還沒說完，就看到孫女被員警帶回。祖孫倆在所內重逢，阿嬤立刻上前一把抱住孫女，激動落淚，頻頻向警方道謝，場面溫馨感人。

虎尾分局表示，這起事件雖然有驚無險，但提醒家中若有年幼孩童，照顧者務必隨時注意動向，切勿讓孩子獨處或自行外出。家長平時應教導孩子記住家中地址、家人姓名及電話，若不慎走失，可尋求穿制服的警察、超商店員協助或在原地等待，避免發生意外。

警方也指出，這次能迅速尋回女童，歸功於熱心民眾即時通報及警方主動關懷，展現社區守望的力量。「警察不只是執法者，也是社區安全網的一環，」虎尾分局強調，「一個關心的眼神，往往就能避免一場危機。」

▲警員擔心女童受驚，先為她買了瓶飲料安撫，並將她帶返埒內派出所以便聯絡家人。（圖／記者游瓊華翻攝）