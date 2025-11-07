約漢來包廂買錶！掏電擊棒劫5支百達翡麗　男擊退搶匪保住2千萬

▲5支險些遭搶的百達翡麗市價超過2千萬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對經營二手名錶店的夫妻，10月初南下高雄漢來大飯店「名人坊」包廂談生意，3買家表面說好要「中秋節前送禮兼交易」，沒想到竟暗藏殺機，隻方見面後，其中一名「買家」突然掏出電擊棒想搶走5支價值約2千萬的百達翡麗名錶，男賣家反應神速奮力抵抗，還奪下電擊棒反擊，3嫌嚇得拔腿狂奔。警方火速展開追緝，陸續逮到7人，其中4人遭收押。

這起離譜的搶錶案發生在10月5日晚間6時許，經營名錶店的夫妻檔帶著5支百達翡麗南下，與「買家」約在高雄漢來大飯店名人坊如意廳見面，對方還裝親切，說要「帶中秋禮盒」來致意。

▲警方循線逮捕涉嫌搶躲百達翡麗的李姓嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不料，3名買家一到場沒多久，氣氛突變，其中一名男子突然掏出電擊棒，往男店主身上電擊，企圖搶走價值上千萬的名錶。男賣家當場反擊，不但奪下電擊棒，還反電回去。3嫌見情勢不對，嚇得拔腿落跑，一路狼狽逃出飯店。

據了解，這5支百達翡麗中，有3支俗稱「手雷」的海底探險家系列和2支俗稱「鸚鵡螺」的金鷹系列手錶，都是百達翡麗的熱門款運動腕表，市價每支都在500萬元以上，總價超過2千萬元。

警方獲報後，立即調閱監視器鎖定車輛行蹤，以車追人，於10月6、7日在台北市拘提鄭嫌(29歲)、桃園市拘提鍾嫌(女、44歲)、雲林縣拘提李嫌(40歲)等3名嫌犯到案，3人被依強盜未遂罪移送高雄地檢署，檢方訊後聲押獲准。

警方持續偵辦後，再循線至臺北市將控盤首腦查嫌(29歲)及另外3名共犯拘提到案，全案訊後依涉加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，查姓主嫌被聲押獲准，其餘3共犯分別被交保、限制住居與請回。

檢、警查出，查姓主嫌為整起搶案的「策畫人」，他透過集團成員找上幾名嫌犯，假冒高端客戶要交換或購買名錶，並許諾搶成功可分500萬酬勞，沒想到行動失敗，反遭電擊，全數落網。