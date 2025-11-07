　
又見優先席爭議！身障男被貼臉拍照「公審」：社會怎麼了

▲一名身障男子搭乘捷運時，被一名長者對著臉瘋狂拍照。（示意圖／翻攝自台北捷運公司）

▲一名身障男子搭乘捷運時，被一名長者對著臉瘋狂拍照。（示意圖／翻攝自台北捷運公司）

圖文／鏡週刊

昨（6）日下午約14時30分左右，一名男子搭乘捷運時，因左手及左腳天生缺陷，加上當天腳不舒服，於是坐在「優先席」休息。不料，一名長者突然走過來對著男子的臉瘋狂拍照，並將照片上傳至臉書，讓他不禁發文無奈道「現在社會怎麼了，身障者也會被趕離博愛座？？？」

捷警喝令老翁刪除照片

男子在threads表示，當時感到不知所措，非常憤怒，於是按下緊急服務鈴，並大聲沿途追問「你為什麼偷拍我？」。最後到站時，站務人員將長者攔下，並在警方協助下刪除照片。

捷運警察隊指出，當日警方巡邏至大安森林公園站時看到男子向站務求助，了解情況後，至東門站攔下長者。

捷警呼籲遇爭執糾紛　按緊急按鈕或撥打110報案處理

捷運警察隊說明，捷運車廂依《身心障礙者權益保障法》規定，設置優先席並標示「身體不適」圖示，只要是有實際需求的乘客，皆可優先使用。若於搭乘捷運時遇到爭執或糾紛，可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷運警察會立即趕往處理。


