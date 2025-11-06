賴清德：川普2個目標台灣都能協助　希望談關稅台美進一步合作

▲總統賴清德出席「台灣機械工業同業公會80週年酒會」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日出席「台灣機械工業同業公會80週年酒會」時提到，美國總統川普希望美國能再工業化，並成為人工智慧的世界中心，這兩個目標台灣都能予以協助。他說，再工業化要靠大家，人工智慧的世界中心要靠台灣的半導體、資通訊以及電子零組件產業，希望跟美國談對等關稅，除了平衡台美貿易逆差外，也希望能讓台灣產業進一步和美國合作，讓台灣的產業實力更增強。

賴清德提到，前天機械公會特別發表了「機械工業80年史」，感謝機械公會從編撰40年史開始，每隔10年都出版機械工業年史專書，不僅為台灣記錄產業成長歷程，更提出未來的發展方向，感謝機械公會的先進和政府一起打拚，80年來帶領社會成長，創造經濟繁榮，一起擦亮「臺灣製造」這塊招牌，讓台灣獲得國際社會肯定、在世界走路有風。

賴清德指出，今天現場每一位獲獎者和受表揚的廠商，都是台灣經濟發展的重要推手，包括有8家廠商入會年資超過70年，非常不簡單。許多獲獎的先進長年耕耘付出，像是獲得資深會務人員獎的余秀敏女士，年資已經41年；還有獲得終身貢獻獎的總統府沈榮津資政，在經濟部服務將近40年，從工業局基層開始做起，一路做到工業局長、經濟部長、行政院副院長，現在也擔任總統府資政，為國家繼續打拚，一路參與台灣的經濟發展、全心全力貢獻。

賴清德說，透過今天這場活動，除了致敬過去，更要站穩腳步，向未來繼續大步前進。過去一年，面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力。因此，今年4月在美國宣布關稅政策後，與行政院卓榮泰院長、經濟部、國發會等相關部會到台中工業區和機械器具業座談，了解第一線的困境和聽取寶貴建議。

賴清德表示，政府會持續努力與美國達成協議，爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」以及「232條款關稅優惠待遇」，讓臺灣相較於鄰近國家可以更具競爭力。他強調，政府也提出930億元關稅支持方案，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，將專門用於協助產業，穩健因應國際變局，讓大家可以持續前進。

同時，賴清德表示，未來政府會繼續推動數位與淨零的雙軸轉型，讓節能和永續成為機械產業的競爭優勢。感謝機械公會協助會員完成碳盤查，並且建立「機械業碳係數資料庫」，為業界打造低碳競爭力。

此外，賴清德說，機械公會與相關公協會共同組成「台灣AI機器人產業大聯盟」，整合國內技術、人才及場域，都有助於機械產業跨入智慧機器人高值化應用市場，拓展新商機，推動AI應用、研發機器人是政府的重點發展方向，盼與各位先進一起打拚。

賴清德提到，明年度國防預算將占GDP3.32%，可望在2030年前達到GDP5%，一方面對外進行軍事採購，更重要的是要推動國防自主、發展國防工業。期盼業界能響應政府號召，利用人工智慧、智慧化發展投入國防工業，一起來報國。政府也會持續協助機械產業布局海外，拓展國際多元市場，建立全球鏈結，讓世界再一次見識台灣機械的實力與價值。

賴清德說，美國川普總統希望美國能再工業化，並成為人工智慧的世界中心，這兩個目標台灣都能予以協助。再工業化要靠大家，人工智慧的世界中心要靠台灣的半導體、資通訊以及電子零組件產業。他希望跟美國談對等關稅，除了平衡台美貿易逆差以外，也希望能讓台灣產業進一步和美國合作，讓台灣的產業實力更增強。

最後，賴清德強調，機械業是台灣製造業的支柱，也是台灣的工業之母。面對國內外的變局和挑戰，政府審慎因應、勇敢承擔。相信只要國家團結、朝野合作，政府和產業界一起努力，一定會成功。盼共同繼續加油，讓產業的金流、訂單不中斷，讓人才、技術再升級。