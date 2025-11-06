樹林柑園國小遭工廠大火波及受損　教育局：明天停課一天

▲柑園國小因鄰近工廠火警，11月7日停課。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市樹林區一處工廠今（6日）上午發生火警，鄰近的柑園國小受波及。新北市教育局表示，事發後，約500名師生全數疏散且無人傷亡，初步估計約有8間教室及8間廁所受損，考量建物受損及周邊仍有煙霧殘留，校方決定明天（7日）停課一天，下周一（10日）恢復正常上課。停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習。

新北市樹林區柑園街的鐵皮工廠今早發生火警，消防局獲報後前往搶救，火勢已控制，但波及鄰近的柑園國小，約500名師生也全數疏散到樹林區景觀休憩公園就地放學，無人傷亡。

▲樹林區柑園街工廠在今天上午發生火警，消防人員搶救中。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市教育局表示，柑園國小學校第一時間依校安機制全校疏散至活動中心，師生均平安無恙。教育局已派員到場協助校園災損勘查與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。

不過，新北教育局表示，考量校園部分建物受損及周邊仍有煙霧殘留，學校決定明天先停課一天，下周一恢復正常上課。停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習；若學生有家庭照顧需求，學校也將協助安置與照顧，確保學生安全。學校規劃在115年1月20日（二）及1月21日（三）下午補課。

新北教育局指出，初步估計約有8間教室及8間廁所受損，距火場最近的二、三樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計3日內完成初步復原。教育局將持續掌握學校應變進度，並全力協助校方復原作業，確保師生安全與後續教學順利進行。