社會 社會焦點 保障人權

罰鍰減半+境管縮短　移民署喊話：逾8萬非法移工趕快出面

▲▼移民署台中二站邀請理財專家林烈光（上）、員警王采郁（下）宣導金融和防詐案例。（圖／移民署台中二站提供）

▲▼移民署台中二站邀請理財專家林烈光（上）、員警王采郁（下）宣導金融和防詐案例。（圖／移民署台中二站提供）

記者鄧木卿／台中報導

移民署台中市第二服務站今（15）日舉辦新住民家庭教育課程，邀請理財專家和警方宣導金融規劃、防詐案例，受到與會者熱烈反應，服務站主任高志偉藉此提醒，移民署從10月1日起實施新制，凡是逾期外籍人士主動向治安機關到案說明，不但裁罰金額減半，境管年限也會縮短，呼籲全台8萬多人逾期者踴躍出面。

東南亞國家有的民眾被仲介誘騙來台工作，實則從事詐騙車手，有的是主動來台，最後卻是逾期居留，不管理由如何，非法留在台灣各地，就是不定時炸彈。

▲▼移民署台中二站邀請理財專家林烈光（上）、員警王采郁（下）宣導金融和防詐案例。（圖／移民署台中二站提供）

台中二站表示，移民署為了有效管理外來人口，兼顧治安、人權保障，特別針對移民法修法，10月1日起公告實施減免處罰標準，凡是逾期停、居留的無戶籍國民及外國人主動出面到案者，原本罰鍰1至5萬元，一律減半，並且來台境管年限，也會依照逾期天數長短而不同，呼籲逾期者給自己早日返國的機會。

移民署台中二站邀請建國科技大學老師林烈光以「金融服務入門與理財規劃」為主題，向新住民夫妻介紹台灣金融機構的各項服務；豐原警分局王采郁偵查佐分享金融詐騙案例，與會者踴躍發問，氣氛熱絡，一致表示課程實用貼近生活，收穫豐富。

▲▼移民署台中二站邀請理財專家林烈光（上）、員警王采郁（下）宣導金融和防詐案例。（圖／移民署台中二站提供）

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美籍「鏟子超人」北返遭檢舉調查　移民署回應了

美籍「鏟子超人」北返遭檢舉調查　移民署回應了

美籍模特兒兼網紅 Jacob Pugmire 近日化身「鏟子超人」，自發前往花蓮光復協助災後清理，不僅徒手搬運土石、幫助災民重整家園，還自掏腰包製作蛋白棒分送志工與居民。未料返抵台北休息時，竟遭移民官登門調查，他才知道遭民眾匿名檢舉，令他無奈感嘆：「我只是想在台灣生活，為什麼這麼難？」

工頭女友被挾持揭黑幕　剝削移工日抽千元

工頭女友被挾持揭黑幕　剝削移工日抽千元

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

專勤隊長魂斷最愛山林　臉書滿滿陽光引同仁唏噓

專勤隊長魂斷最愛山林　臉書滿滿陽光引同仁唏噓

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署將協助家屬並撫卹

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署將協助家屬並撫卹

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

