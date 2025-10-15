罰鍰減半+境管縮短　移民署喊話：逾8萬非法移工趕快出面

▲▼移民署台中二站邀請理財專家林烈光（上）、員警王采郁（下）宣導金融和防詐案例。（圖／移民署台中二站提供）

記者鄧木卿／台中報導

移民署台中市第二服務站今（15）日舉辦新住民家庭教育課程，邀請理財專家和警方宣導金融規劃、防詐案例，受到與會者熱烈反應，服務站主任高志偉藉此提醒，移民署從10月1日起實施新制，凡是逾期外籍人士主動向治安機關到案說明，不但裁罰金額減半，境管年限也會縮短，呼籲全台8萬多人逾期者踴躍出面。

東南亞國家有的民眾被仲介誘騙來台工作，實則從事詐騙車手，有的是主動來台，最後卻是逾期居留，不管理由如何，非法留在台灣各地，就是不定時炸彈。

台中二站表示，移民署為了有效管理外來人口，兼顧治安、人權保障，特別針對移民法修法，10月1日起公告實施減免處罰標準，凡是逾期停、居留的無戶籍國民及外國人主動出面到案者，原本罰鍰1至5萬元，一律減半，並且來台境管年限，也會依照逾期天數長短而不同，呼籲逾期者給自己早日返國的機會。

移民署台中二站邀請建國科技大學老師林烈光以「金融服務入門與理財規劃」為主題，向新住民夫妻介紹台灣金融機構的各項服務；豐原警分局王采郁偵查佐分享金融詐騙案例，與會者踴躍發問，氣氛熱絡，一致表示課程實用貼近生活，收穫豐富。