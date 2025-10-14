美籍網紅化身鏟子超人救災　北返遭檢舉調查！移民署回應了

▲美籍網紅Jacob遭民眾檢舉，移民署專勤隊人員登門檢查 。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

美籍模特兒兼網紅 Jacob Pugmire 近日化身「鏟子超人」，自發前往花蓮光復協助災後清理，不僅徒手搬運土石、幫助災民重整家園，還自掏腰包製作蛋白棒分送志工與居民。未料返抵台北休息時，竟遭移民官登門調查，他才知道遭民眾匿名檢舉，令他無奈感嘆：「我只是想在台灣生活，為什麼這麼難？」

對此移民署14日聲明澄清：派遣移民官行政調查Jacob並非針對花蓮救災活動，該檢舉早在9月初、花蓮堰塞湖溢流災害前已受理，內容涉及外籍人士疑似從事與居留許可目的不符的商業行為，並非針對J男投入救災才調查。

Jacob 13日也在社群平台上傳影片表示，移民官突然到他家訪查，通知他被人檢舉。影片中他無奈表示：「剛剛有一位移民官來，說我被黑粉匿名檢舉。我才從光復回來休息，結果就遇到這件事，真的嚇到了。」Jacob主動向移民官說明，自己主要經營高蛋白食品品牌，平時販售蛋白棒給健身族群，這次製作蛋白棒純屬善意、沒營利行為。

Jacob 在影片末也強調，來訪的移民官態度友善、並未有任何不當行為。不過他仍感到心寒，表示自己用心幫助災民，卻遭誤會營利被檢舉，「我只是花錢買材料做蛋白棒，免費送給志工吃，沒想到做好事也會被攻擊。」

移民署進一步表示，案件由北區事務大隊台北市專勤隊依法查察，過程全依程序進行，絕無特定針對或偏頗之情。後續結果將洽請主管機關依權責認定。移民署強調，理解社會各界對此事件的關注，重申將以公正態度處理。

