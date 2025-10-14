　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美籍網紅化身鏟子超人救災　北返遭檢舉調查！移民署回應了

▲美籍網紅Jacob遭民眾檢舉、移民署專勤隊人員登門檢查 。（圖／翻攝畫面）

▲美籍網紅Jacob遭民眾檢舉，移民署專勤隊人員登門檢查 。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

美籍模特兒兼網紅 Jacob Pugmire 近日化身「鏟子超人」，自發前往花蓮光復協助災後清理，不僅徒手搬運土石、幫助災民重整家園，還自掏腰包製作蛋白棒分送志工與居民。未料返抵台北休息時，竟遭移民官登門調查，他才知道遭民眾匿名檢舉，令他無奈感嘆：「我只是想在台灣生活，為什麼這麼難？」

對此移民署14日聲明澄清：派遣移民官行政調查Jacob並非針對花蓮救災活動，該檢舉早在9月初、花蓮堰塞湖溢流災害前已受理，內容涉及外籍人士疑似從事與居留許可目的不符的商業行為，並非針對J男投入救災才調查。

▲▼ 。（圖／翻攝自Jacob Pugmire臉書）

Jacob 13日也在社群平台上傳影片表示，移民官突然到他家訪查，通知他被人檢舉。影片中他無奈表示：「剛剛有一位移民官來，說我被黑粉匿名檢舉。我才從光復回來休息，結果就遇到這件事，真的嚇到了。」Jacob主動向移民官說明，自己主要經營高蛋白食品品牌，平時販售蛋白棒給健身族群，這次製作蛋白棒純屬善意、沒營利行為。

Jacob 在影片末也強調，來訪的移民官態度友善、並未有任何不當行為。不過他仍感到心寒，表示自己用心幫助災民，卻遭誤會營利被檢舉，「我只是花錢買材料做蛋白棒，免費送給志工吃，沒想到做好事也會被攻擊。」

移民署進一步表示，案件由北區事務大隊台北市專勤隊依法查察，過程全依程序進行，絕無特定針對或偏頗之情。後續結果將洽請主管機關依權責認定。移民署強調，理解社會各界對此事件的關注，重申將以公正態度處理。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制　搜出60萬現金+K他命

獨／撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

報警抓色色反被移送　人妻「抓不到老公有小三」1原因不罰

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕　她只剩殘缺白骨

美籍網紅化身鏟子超人救災　北返遭檢舉調查！移民署回應了

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女　姊妹相伴捧骨灰罈

屏科大11天2學生自摔亡！警罕見入校宣導：畢業證書不該用車禍換

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

爆「10/13補簽9/21撤離造冊」！遭疑偽造文書　光復鄉公所回應了

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制　搜出60萬現金+K他命

獨／撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

報警抓色色反被移送　人妻「抓不到老公有小三」1原因不罰

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕　她只剩殘缺白骨

美籍網紅化身鏟子超人救災　北返遭檢舉調查！移民署回應了

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女　姊妹相伴捧骨灰罈

屏科大11天2學生自摔亡！警罕見入校宣導：畢業證書不該用車禍換

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

爆「10/13補簽9/21撤離造冊」！遭疑偽造文書　光復鄉公所回應了

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

長榮低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

台中社區「2噸重陽台」4樓崩落　住戶半夜被嚇醒

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤」：一個活潑的孩子沒了

竹聯仁堂軍師走完神秘一生　告別式與前大哥同一場地

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

更多熱門

相關新聞

鳳小岳親曝「鏟子超人」救災心情

鳳小岳親曝「鏟子超人」救災心情

年度最熱血的棒球電影《絕勝》，以「世界棒球十二強賽」的故事為背景。鳳小岳飾演代表整個幕後團隊的領隊陳志宏，是「好幾個真實人物的結合」。而他日前也做了與電影同樣熱血的事，就是到花蓮光復當「鏟子超人」救災，對此鳳小岳表示，在現場看到大家這麼有愛心，「真的很感動。」

鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　霸氣放話

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　霸氣放話

關鍵字：

Jacob鏟子超人網紅移民署

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面