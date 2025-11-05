台中鐵皮工廠晚間火警「狂冒濃煙」！2名移工送醫

▲台中工廠火警。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市大雅區昌平路四段一處工廠5日晚間發生火警，現場冒出濃煙，消防局獲報後迅速派員趕赴搶救，火勢於25分鐘內控制撲滅。兩名約30歲的外籍移工雖意識清楚，但為安全起見，由救護車送往豐原醫院觀察，無人員嚴重受傷。

根據台中市消防局指出，該起火警於晚間20時26分接獲報案，起火地點為大雅區昌平路四段一處鐵皮工廠。消防局第一大隊及轄區大雅分隊等共六個單位出動，動員17輛消防車、34名消防人員，由組長許修豪擔任現場指揮官。

消防人員抵達後發現建物1樓竄出濃煙，立即部署水線搶救，並協助人員疏散。火勢於20時51分獲得控制，隨即撲滅。現場共有兩名男性外籍移工，皆意識清楚，於21時01分由救護車預防性送往豐原醫院接受檢查。

經初步勘查，起火點位於工廠1樓管道間通路，燃燒面積約10平方公尺，主要燃燒雜物及相關設施。所幸火勢未延燒至主要生產區，亦未造成重大財損或人命傷亡。

消防局表示，起火原因目前由火災調查人員進一步釐清中，將持續針對現場電氣設備及可燃物進行分析，以確定起火源頭。並再次提醒工廠業者應定期檢修電線、落實防火管理，降低意外發生風險。