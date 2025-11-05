比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

▲ 齊佐維奇在場邊突然昏倒，球員得知他的死訊後當場跪坐在草地上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞超級足球聯賽2日晚間發生悲劇，拉德尼基1923隊（Radnicki 1923）總教練齊佐維奇（Mladen Zizovic）在比賽進行到第22分鐘時突然倒地，因心臟病發送醫不治，享年44歲。球團已宣布本周訓練全面暫停，下周末賽事也將延期，葬禮訂於6日舉行。

Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost karşılaşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/xWKmpL40cz — Aykırı (@aykiricomtr) November 4, 2025

根據《每日郵報》，球員科西奇（Mehmed Cosic）向當地媒體透露，賽前齊佐維奇吃午餐時曾抱怨魚肉有問題，「他說不會再吃那條魚了，他當時在說那件事。」他回憶事發當下，稱齊佐維奇在場邊突然轉身對其他人說，「我感覺不太好，我感覺不太舒服」，接著便當場倒下。

| Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025

比賽因齊佐維奇昏倒而暫停，後來重新開始，但在上半場結束前便傳來他的死訊，比賽因而取消，直播畫面中球員神情錯愕、紛紛癱坐在地，隔天在社群媒體曝光的影片可見球員、教練團淚流滿面，試圖互相安慰。科西奇描述，「我直到凌晨3點半才睡著，真的無話可說，我們都嚇壞了。」

齊佐維奇10月23日才剛接掌球隊，當天僅是他執教的第3場比賽。他曾效力波赫國家隊，職業生涯都在家鄉和阿爾巴尼亞度過，上個賽季執教的波赫巴尼亞盧卡戰士隊（FK Borac Banja Luka）也在體育場外繪製壁畫追思，並稱他為「永遠的傳奇」。