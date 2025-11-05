比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

▲ 齊佐維奇在場邊突然昏倒，球員得知他的死訊後當場跪坐在草地上。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
塞爾維亞超級足球聯賽2日晚間發生悲劇，拉德尼基1923隊（Radnicki 1923）總教練齊佐維奇（Mladen Zizovic）在比賽進行到第22分鐘時突然倒地，因心臟病發送醫不治，享年44歲。球團已宣布本周訓練全面暫停，下周末賽事也將延期，葬禮訂於6日舉行。
Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost karşılaşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/xWKmpL40cz— Aykırı (@aykiricomtr) November 4, 2025
根據《每日郵報》，球員科西奇（Mehmed Cosic）向當地媒體透露，賽前齊佐維奇吃午餐時曾抱怨魚肉有問題，「他說不會再吃那條魚了，他當時在說那件事。」他回憶事發當下，稱齊佐維奇在場邊突然轉身對其他人說，「我感覺不太好，我感覺不太舒服」，接著便當場倒下。
| Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025
44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw
比賽因齊佐維奇昏倒而暫停，後來重新開始，但在上半場結束前便傳來他的死訊，比賽因而取消，直播畫面中球員神情錯愕、紛紛癱坐在地，隔天在社群媒體曝光的影片可見球員、教練團淚流滿面，試圖互相安慰。科西奇描述，「我直到凌晨3點半才睡著，真的無話可說，我們都嚇壞了。」
齊佐維奇10月23日才剛接掌球隊，當天僅是他執教的第3場比賽。他曾效力波赫國家隊，職業生涯都在家鄉和阿爾巴尼亞度過，上個賽季執教的波赫巴尼亞盧卡戰士隊（FK Borac Banja Luka）也在體育場外繪製壁畫追思，並稱他為「永遠的傳奇」。
