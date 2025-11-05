　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 齊佐維奇在場邊突然昏倒，球員得知他的死訊後當場跪坐在草地上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞超級足球聯賽2日晚間發生悲劇，拉德尼基1923隊（Radnicki 1923）總教練齊佐維奇（Mladen Zizovic）在比賽進行到第22分鐘時突然倒地，因心臟病發送醫不治，享年44歲。球團已宣布本周訓練全面暫停，下周末賽事也將延期，葬禮訂於6日舉行。

根據《每日郵報》，球員科西奇（Mehmed Cosic）向當地媒體透露，賽前齊佐維奇吃午餐時曾抱怨魚肉有問題，「他說不會再吃那條魚了，他當時在說那件事。」他回憶事發當下，稱齊佐維奇在場邊突然轉身對其他人說，「我感覺不太好，我感覺不太舒服」，接著便當場倒下。

比賽因齊佐維奇昏倒而暫停，後來重新開始，但在上半場結束前便傳來他的死訊，比賽因而取消，直播畫面中球員神情錯愕、紛紛癱坐在地，隔天在社群媒體曝光的影片可見球員、教練團淚流滿面，試圖互相安慰。科西奇描述，「我直到凌晨3點半才睡著，真的無話可說，我們都嚇壞了。」

齊佐維奇10月23日才剛接掌球隊，當天僅是他執教的第3場比賽。他曾效力波赫國家隊，職業生涯都在家鄉和阿爾巴尼亞度過，上個賽季執教的波赫巴尼亞盧卡戰士隊（FK Borac Banja Luka）也在體育場外繪製壁畫追思，並稱他為「永遠的傳奇」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況
太子集團「爆乳特助」起底　自爆處理特殊任務
快訊／夏于喬父親判刑2年4月定讞！　將入獄
快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長
快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明
鶯歌死亡車禍！　行人「上半身血肉模糊」亡
黃明志弟弟發聲！　怒揭「他遭抹黑恐嚇」內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

美國地方選舉共和黨失利　川普：因為我不在選票上

曼達尼現象翻轉紐約！34歲穆斯林重塑選民結構　川普痛斥共產主義

泰警突襲男女雙修現場！　「性愛瑜珈教室」女教練當場被逮

海鷗颱風強襲菲律賓奪66命！直升機墜毀　宿霧災難狀態

黃明志投案　「神祕重案組D9」成關鍵推手

韓前總統夫人金建希認罪！坦承「2次收受香奈兒包」　統一教涉案

空服員「機上神秘代碼」公開！Bob是心動暗號　被叫VIP不一定好

南韓大規模對美軍購　2030年前採購武器達250億美元！

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

美國地方選舉共和黨失利　川普：因為我不在選票上

曼達尼現象翻轉紐約！34歲穆斯林重塑選民結構　川普痛斥共產主義

泰警突襲男女雙修現場！　「性愛瑜珈教室」女教練當場被逮

海鷗颱風強襲菲律賓奪66命！直升機墜毀　宿霧災難狀態

黃明志投案　「神祕重案組D9」成關鍵推手

韓前總統夫人金建希認罪！坦承「2次收受香奈兒包」　統一教涉案

空服員「機上神秘代碼」公開！Bob是心動暗號　被叫VIP不一定好

南韓大規模對美軍購　2030年前採購武器達250億美元！

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

籃協努力9個月！NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照　中文名曝光

【廣編】艾絲樂小兔必收周邊再+1　超萌美体機全台限量100組

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

雙11餐飲優惠！豬排定食現省66元　飯店肋眼牛排外帶特價1111元

大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

被爆和吳克群熱戀ing！　王心凌首露面認了「有親密伴侶」

獅3主力含「2鬼」FA！陳傑憲私心給祝福　笑言：加減有點羨慕啦

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

國際熱門新聞

即／黃明志現身警局投案　下車先自拍

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

AI泡沫化？美股費半狂洩291點　台積電ADR跌破300美元

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

黃明志投案　重案組D9成關鍵推手

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

海鷗颱風襲菲國66死　宿霧災難狀態

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面