9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

▲陳姓CEO與曾女一同陳屍在信義豪宅中。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台北市信義區永吉路豪宅上月25日發生駭人雙屍命案，創投公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍客廳。警方初驗現場留有毒品反應，鑑定結果近日出爐，兩人體內共驗出安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠等6種毒品，另發現俗稱「G水」的前驅物GBL。

警方指出，由於毒品種類繁多、交互作用複雜，不排除死者短時間內大量混合施用導致中樞神經遭抑制而猝死。兩人被發現時背靠沙發並肩坐在地上，現場無明顯掙扎痕跡，懷疑因麻醉性毒品過量昏睡後身亡。

▲死者曾女先前為美甲師，生前才剛搬到該處與陳男同住，未料竟會離奇殞命。（圖／富商前男友授權提供）

現場茶几上散落粉末、藥錠及電子煙彈，經民航醫務中心鑑驗，粉末為K他命，藥錠中含安非他命、喵喵、一粒眠與耐妥眠，電子煙彈則驗出大麻成分。警方查扣的一瓶液體經刑事局分析，為GBL（伽瑪丁內酯），體內可轉化成GHB，即俗稱的「液態搖頭丸」，過量吸食恐導致呼吸衰竭。

檢方上月31日已完成解剖並採集臟器與血液檢體，初步研判兩人死因與多重毒品混用有關，遺體已發還家屬。警方強調，案中涉及的GBL為GHB前驅物，雖未列管為毒品，但吸食後具高度風險，呼籲民眾勿輕易嘗試。

據了解，37歲陳男是資本額9億元創投公司CEO，與25歲曾姓美甲師生前交往密切。警方追查毒品來源，前天拘提蘇、謝、鍾3名涉案人士依毒品罪送辦，檢方昨諭知分別以30萬、20萬、5萬元交保，並限制出境出海，全案持續釐清中。