社會 社會焦點 保障人權

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

▲▼ 信義區豪宅「男女雙屍案」！死者驚人背景曝　爸是知名台商董座 。（圖／翻攝臉書）

▲陳姓CEO與曾女一同陳屍在信義豪宅中。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台北市信義區永吉路豪宅上月25日發生駭人雙屍命案，創投公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍客廳。警方初驗現場留有毒品反應，鑑定結果近日出爐，兩人體內共驗出安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠等6種毒品，另發現俗稱「G水」的前驅物GBL。

警方指出，由於毒品種類繁多、交互作用複雜，不排除死者短時間內大量混合施用導致中樞神經遭抑制而猝死。兩人被發現時背靠沙發並肩坐在地上，現場無明顯掙扎痕跡，懷疑因麻醉性毒品過量昏睡後身亡。

▲死者曾女先前為美甲師，生前才剛搬到該處與陳男同住，未料竟會離奇殞命。（圖／富商前男友授權提供，下同）

▲死者曾女先前為美甲師，生前才剛搬到該處與陳男同住，未料竟會離奇殞命。（圖／富商前男友授權提供）

現場茶几上散落粉末、藥錠及電子煙彈，經民航醫務中心鑑驗，粉末為K他命，藥錠中含安非他命、喵喵、一粒眠與耐妥眠，電子煙彈則驗出大麻成分。警方查扣的一瓶液體經刑事局分析，為GBL（伽瑪丁內酯），體內可轉化成GHB，即俗稱的「液態搖頭丸」，過量吸食恐導致呼吸衰竭。

檢方上月31日已完成解剖並採集臟器與血液檢體，初步研判兩人死因與多重毒品混用有關，遺體已發還家屬。警方強調，案中涉及的GBL為GHB前驅物，雖未列管為毒品，但吸食後具高度風險，呼籲民眾勿輕易嘗試。

據了解，37歲陳男是資本額9億元創投公司CEO，與25歲曾姓美甲師生前交往密切。警方追查毒品來源，前天拘提蘇、謝、鍾3名涉案人士依毒品罪送辦，檢方昨諭知分別以30萬、20萬、5萬元交保，並限制出境出海，全案持續釐清中。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐
許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界
9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」　情緒不穩要當心

BMW攜手三星「共同推動全固態電池技術」！將成新世代車型能量核心

私生飯尾隨Faker「飯店蹲點偷拍」 T1嚴厲斥責：請給選手休息空間

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐：錯就是錯

謝和弦等18年出手了！　〈夠愛〉唱自己版本：從從容容、游刃有餘

金曲大師屠穎驟逝原因證實！　兒發聲「一切太突然」曝後事處理狀況

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

遭點名「國民黨最該淘汰的人」　黃敬平表態：願退黨換團結

日本派自衛隊助秋田縣防熊害！居民憂熊恐渡海到九州　專家給答案

【別嚇我...】上班上到一半收銀機突然打開！OAO

陳姓創投公司CEO與曾姓女子日前被發現陳屍豪宅客廳，檢警根據現場扣得的大量毒品，鎖定女藥頭蘇玟云涉嫌重大，追查發現，陳男經常招待蘇女和友人在國內外旅遊，所以只要陳男開口要毒品，蘇女就會幫忙向藥頭鍾濠陽等人調貨支應，由同居人謝承諳幫忙送毒到豪宅大廳，親手交給陳男帶回家。

毒品命案信義區創投公司台北毒品調查

