社會 社會焦點 保障人權

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

記者許權毅／台中報導

台中市烏日區3日發生縱火殺人案，一名許男疑因房租糾紛，駕車撞進被害人吳姓母女家中，又點火奪命。許男昨晚深夜被檢方依殺人、放火等罪聲押，中院今日上午召開羈押庭，裁定羈押禁見。

▲縱火犯,許男,烏日。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中烏日縱火殺人案，嫌犯許男遭收押禁見。（圖／民眾提供）

台中地檢署指出，許姓男子（64歲）3日凌晨2時許，駕駛箱型車行駛至五光路某民宅前，以倒車衝撞該民宅，造成爆炸並引發猛烈火災，致使屋內吳姓母親、林姓女兒不幸罹難。

檢方說，案後立即指派檢察官張傑凱組成專案小組，指揮烏日警分局及相關鑑識單位進行蒐證調查，3日上午11時26分循線拘提許男到案，經檢察官率同法醫相驗2名死者遺體，已訂期解剖，以釐清確切死因。

檢察官3日晚間偵訊後，認定許男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂與殺人罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、串滅證之虞，且有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲▼台中烏日縱火案，母女1死1重傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼許男昨日凌晨駕車撞進吳姓母女家，又點火奪命。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 台中烏日惡火，許姓租客縱火害母女1死1重傷。（圖／記者白珈陽攝，下同）

吳女家屬控訴，許男20年前向已故吳女丈夫的父親承租房屋，雙方多年來相處還算愉快，但就在今年初，竟發現許男疑似偷竊死者私密衣物，立刻報警處理並要求對方退租，未料此舉令許男心生不滿，詭異行為變本加厲，曾在半夜燃燒物品、持鐮刀走來走去，相當嚇人。

家屬說，林家已對許男提告，希望藉由司法讓許男將房屋交還，原訂要在本月11日開庭，沒想到竟在3日痛下毒手。

許男落網後辯稱自己沒有縱火，只有倒車撞屋，反控林家在他妻子罹癌後，害他未能順利申請保費，還因擔心妻子死在租屋處，強迫他們一家搬離，是林家「吃人夠夠」他才作出洩憤行為。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

