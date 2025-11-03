律師預言「范姜、粿粿、王子」結局3輸：他最垃圾！難複製Andy老師

▲范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子。（合成圖／翻攝當事人IG、記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），女方PO出17分鐘長片回應爭議，也為踰矩行為道歉，而范姜隨即又發聲明反擊，事件持續延燒。對此，張榮成律師預言，這起案件最後會是「三輸」，粿粿、王子承認外遇，演藝生涯注定掰掰，范姜彥豐牌也打光了，只能交給法院判決，頂多只能拿到500萬元。

張榮成律師在Threads發文，分析三人的處境，依目前來看，范姜彥豐牌打光了，沒有談判籌碼，最終勢必交給法院判決，以侵害配偶權的狀況來看，賠償金額可能落在100萬元左右，「沒被抓到發生性行為金額會更低」；而財產則依法分配，差不多就這幾年繳的房貸（頭期是婚前財產），跟一些現金、股票，他推測，在雙方不願和解的情況下，范姜能拿到500萬就要偷笑了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張榮成律師表示，雙方互相攻擊，重創形象，把事件搞的更臭，「演藝事業會不會更上層樓？我打個問號」。至於粿粿未來的演藝生涯，他則不看好，「我還沒看過有外遇的『女藝人』還可以回歸公眾人物的」。

至於王子，張榮成律師直呼「沒有才能」，而且還是偷吃人妻，形象恐怕難以挽回，「以我看是很難回歸了。」他還提到，「這事情最垃圾的就是王子」，明明可以掏錢解，也許還可以跟粿粿繼續在一起，但至今仍神隱，讓范姜跟粿粿互撕。最後，他感嘆，最終的結果是三輸，唯一贏的就是吃瓜群眾，「Andy老師的狀況是很難複製的！」

貼文曝光，網友表示，「同感，最垃圾的都躲到安安靜靜」、「Andy那個是產出都靠他，且沒有小孩，所以可以無情開撕」、「但范姜在某些人心中留有了一個被出軌卻還是很愛孩子的人設，有助於未來的演藝路吧」。還有人提到，女星外遇回歸演藝圈的案例，「伊能靜算回歸嗎？我覺得算」。

．本文經「張榮成律師」授權轉載。