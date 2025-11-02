　
普發1萬元11／5開放線上登記！　誰可領、何時領？一次看懂

▲新台幣。（圖／路透）

▲新台幣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

普發現金新臺幣1萬元正式上路，政府提供包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定族群直接入帳及偏鄉造冊發放等五種方式供民眾領取。11月5日開放官網預先登記，11月12日起符合資格者將陸續入帳。如果沒有線上登記，也可以選擇自11月17日起到ATM領取，或自11月24日起至郵局臨櫃辦理。

一、誰可領？

1．國內設有戶籍國民。
2．取得居留許可之無戶籍國民。
3．取得永久居留許可之外國人。
4．具中華民國國籍之外配（含大陸地區、港澳及外國人），並取得居留許可者。
5．政府機關因公派駐國外之人員及其具我國國籍之家屬。
6．115年4月1日至4月30日間出生之新生兒。

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

二、怎麼領？

政府提供五種領取方式：

1．登記入帳：
自11月5日上午8時起，民眾可於「全民＋1 政府相挺」官網（https://10000.gov.tw）登記入帳，填寫健保卡號、身分證字號或居留證號及指定金融帳戶資訊。完成登記後，1萬元將直接撥入所指定帳戶。

為紓解流量壓力，11月5日至11月9日實施尾數分流登記：5日開放尾數0、1；6日開放2、3；7日開放4、5；8日開放6、7；9日開放8、9。11月10日起全面開放所有民眾登記，11月13日起可修改與核對登記資料，登記平台開放至2026年4月30日止。

若為12歲以下兒童，可由父母或監護人代為申請，登記時需填入代領人之身分證統一編號與帳戶資料，並輸入孩童的健保卡號。

▲▼登記入帳。（圖／記者許力方製）

▲▼普發現金1萬元。（圖／記者許力方製）

2．ATM領現：
無須預先登記，自11月17日起，民眾只需持有金融卡，至貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機台，插卡後依畫面指示輸入健保卡號及身分證字號，即可提領現金。共16家金融機構參與，包括8家公股行庫、台新銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、富邦銀行與中華郵政。

3．郵局臨櫃領現：
自11月24日起，攜帶身分證與健保卡，即可至全台各地任一郵局窗口辦理領現，現場核對身分資料後即可領取。

▲普發1萬元。（圖／行政院）

4．偏鄉造冊發放：

針對交通不便地區，財政部於10月24日至28日辦理造冊登記，地點設於屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉等7個派出所或分駐所。已完成登記者，11月12日至25日間可返回登記處領款，服務時間為每日8時至18時，假日照常受理。

5．特定族群直接入帳：
無須登記，以下族群將於11月12日起直接入帳。

（一）領有勞保年金（老年、失能、遺屬）。
（二）領有勞工災保年金（失能、遺屬）。
（三）領有國民年金（含原住民給付）。
（四）領有老農津貼。
（五）領有農民退休儲金。
（六）領有月領制勞工退休金。
（七）領有身心障礙生活補助。
（八）領有中低收入老人生活津貼。
（九）依就養安置辦法就養之榮民。
（十）依法安置之兒童與少年。
（十一）政府因公派駐國外，且於國內無戶籍之人員及其具我國籍之家屬。

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

三、何時領？

1．登記入帳、直接入帳與偏鄉造冊發放自11月12日起陸續入帳。
2．ATM領現自11月17日開放。
3．郵局領現自11月24日開放辦理。

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

四、哪裡查？

10月23日晚上8時起，「全民＋1 政府相挺」官網（https://10000.gov.tw）已正式上線，提供包括「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「法規消息」、「防詐專區」及「捐款資訊」等多項功能與說明。

此外，1988免付費客服專線自10月24日上午8時半啟用，服務時間為每日8：30至18：30，提供即時協助。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登記，也不會要求民眾到ATM或網銀操作轉帳。若接獲可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線通報，或至普發1萬官網查證，不要點擊陌生連結或填寫個資，以免受騙上當。

10/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃仁勳宣布韓國AI合作　台韓AI差異曝光！

相關新聞

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬元確定落在11月上旬執行，財政部長莊翠雲今（16）日表示，首批適用對象以「直接入帳」最優先。

南投警接力緊盯普發1萬元詐騙

南投警接力緊盯普發1萬元詐騙

旅遊電商推買飯店送飯店

旅遊電商推買飯店送飯店

詐團盯上普發1萬元！刑事局：申請網址是假的

詐團盯上普發1萬元！刑事局：申請網址是假的

普發1萬元

