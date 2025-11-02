快訊／淡水BMW轉彎撞直行車「失控再撞機車」　女騎士無呼吸心跳送醫

▲淡水深夜車禍，女騎士命危送醫。（圖／記者陸運陞翻攝／下同）

記者陸運陞、趙蔡州／綜合報導

新北市淡水區文化路、建設街路口1日晚間10點51分發生嚴重車禍，23歲黃姓女子駕駛BMW轎車左轉時，意外跟對向直行的33歲張姓男子駕駛的轎車發生碰撞，接著車輛失控再追撞正在建設街等紅燈的67歲吳姓女騎士。

救護人員趕到現場後，發現吳女已無呼吸心跳，立刻將對方送往淡水馬偕醫院，目前仍在急救中，至於黃女與張男均輕微擦挫傷。

警方表示，黃女與張男酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。