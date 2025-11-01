　
生活

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

▲▼ AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸2.6萬人齊聚 。（圖／台灣大）

▲「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」以「心語碼 Beat Talk」為題，結合AI、音樂、花火與公益，引爆3.5萬人參與。(後排：（左起）臺北富邦勇士籃球隊永遠的人氣王林志傑、臺北富邦勇士籃球隊隊長蔡文誠、歌手葛西瓦、歌手艾薇、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯、台灣大總經理林之晨、音樂總監江靖波、歌手卓義峯、台灣大永續品牌公關副總經理劉麗惠；前排：（左起）Fubon Angels 沁沁、潔米、團長崔維斯、南珉貞、禾羽)

生活中心／綜合報導

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」以「心語碼 Beat Talk」為題，今(1)日登場，從Bit到Beat，用AI「解碼」，將民眾投稿照片轉化為影片，復刻感動。艾薇、卓義峯、葛西瓦輪番登場，搭配樂興之時75人編制的管絃樂團，以原住民語及中英粵韓5種語言，演繹25首曲目，並首度於舞台左右兩側施放180度環繞、長達450秒花火，閃耀日月潭湖畔，引爆3.5萬人參與。台灣大推廣藝文不忘公益散播愛，號召民眾幫助「中華小腦萎縮症病友協會」募款，台灣大董事長蔡明忠今日蒞臨音樂會，並捐款100萬元，盼拋磚引玉，匯聚社會力量，幫助罕病的病友與家庭。

▲▼ AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸2.6萬人齊聚 。（圖／台灣大）

▲今年音樂會以「心語碼 Beat Talk」為主題，從Bit延伸至Beat，讓科技訊號化為情感語言。Fubon Angels 手持「拼圖式手拿牌」，象徵每位參與者都是「心語碼」節點，拼圖合一時，連結彼此心意，共譜完整節奏。(後排：（左起）台灣大永續品牌公關副總經理劉麗惠、歌手卓義峯、音樂總監江靖波、台灣大總經理林之晨、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯、歌手艾薇、歌手葛西瓦、臺北富邦勇士籃球隊隊長蔡文誠、臺北富邦勇士籃球隊永遠的人氣王林志傑；前排：（左起）Fubon Angels沁沁、潔米、團長崔維斯、南珉貞、禾羽)

台灣大總經理林之晨開場致詞，並首度於音樂會中，透過台灣大開發的AI技術，與6歲的自己同框對話。他對童年的自己說「雖然你一輩子都不會取得超能力，但你會用AI做出許多超人的事情。」葛西瓦演唱2025雙北世壯運主題曲《敬夢想》，而艾薇及卓義峯帶動唱《就一起》等「熱血體育組曲」，時光倒流返回經典運動賽事，重溫熱血與感動；卓義峯演唱《灌籃高手》主題曲《直到世界的盡頭》，勾勒青春記憶，臺北富邦勇士籃球隊「永遠的人氣王」野獸林志傑與隊長蔡文誠更現身音樂會，向奮戰不懈的體育精神致敬。Fubon Angels南珉貞、禾羽、潔米、沁沁與團長Travis崔維斯搭配「32撞」舞蹈，帶來《Go Stronger》等應援歌曲，並在活動尾聲，帶著萬人齊跳洗腦神曲《APT.》的「蓋樓舞」。最後壓軸，萬人齊唱《當》，展開「心語碼」對話，互道明年見。

▲▼ AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸2.6萬人齊聚 。（圖／台灣大）

▲台灣大哥大結合AI、音樂、花火與公益，連續17年攜手日管處舉辦「日月潭花火音樂會」，成為每年秋季民眾引頸期盼的藝文盛事。
（左起：台灣大總經理林之晨、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯）

林之晨：透過AI與兒時自己對話 啟發人類歸零思考
台灣大哥大總經理林之晨表示，今年音樂會以「心語碼 Beat Talk」為主題，從電腦資料的最小單位Bit，延伸至音樂節奏Beat，讓科技訊號承載情感語言，串聯人間的共鳴。活動中，結合台灣大哥大開發的先進AI技術，讓民眾與小時候的自己同框，希望啟發大家在AI浪潮下，專注在歸零、初心、智慧，開創新世界。

AI串聯「心語碼 Beat Talk」 打造人心共振舞台
 今年音樂會結合台灣大AI技術與民眾進行「心語碼」互動，以「沒說出口的話」為主題，搭配《如願》歌曲，蒐集近百張民眾投稿的珍藏照片，由台灣大透過AI「解碼」為動態影像，訴說心中的思念。其中，一對跨國夫妻投稿寶寶的超音波照，運用AI點燃寫下：「他的心跳牽連著我們的心，我們的『心』生命。」也有觀眾寫到：「謝謝你，我親愛的前男友！」照片中的前男友正是如今的老公，兩人曾在日月潭求婚成功，這段回憶也透過AI影像再次被點亮。音樂會中，《跟你媽媽說》歌曲演繹完，邀請民眾於即時留言版互動，寫下「今天，你最想對誰說『謝謝』?」現場反應熱烈，民眾上傳「媽，我愛妳，謝謝妳一直都在」與「感謝家人一路支持」等留言至大螢幕，傳遞對家人的思念與感謝。

▲▼ AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸2.6萬人齊聚 。（圖／台灣大）

▲台灣大總經理林之晨開場致詞，並首度於音樂會中透過台灣大哥大開發的AI技術，與6歲的自己同框。

▲▼ AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸2.6萬人齊聚 。（圖／台灣大）

▲台灣大結合自行開發的AI技術，讓民眾與小時候的自己同框，希望啟發大家在AI浪潮下，專注在歸零、初心、智慧，開創新世界。

柯建興：日管處與台灣大以音樂與科技展現日月潭新魅力
 日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示，很榮幸再次與台灣大哥大攜手舉辦花火音樂會。今年以「心語碼 Beat Talk」為主題，結合文化、觀光與科技創意，讓音樂成為情感交流的橋樑。他指出，台灣大哥大「Open Possible 能所不能」的理念與日管處推動智慧觀光、文化永續的方向相契合，期盼讓遊客在樂聲與花火中感受日月潭的浪漫與活力。

中華小腦萎縮症病友協會：感謝台灣大哥大點亮希望之光　讓罕病家庭被看見、不再孤單
 台灣大翻轉企業推廣藝文活動思維，結合AI、音樂、花火與公益，連續17年攜手日月潭國家風景區管理處舉辦「日月潭花火音樂會」，成為每年秋季，民眾引頸期盼的藝文盛事，至今累計幫助27個公益團體，募款超過760萬元，吸引超過42萬人次參與，今年與「中華小腦萎縮症病友協會」合作，幫助罕病的病友。

中華小腦萎縮症病友協會理事長林秀成表示，非常感謝台灣大哥大再次邀請我們參與花火音樂會，讓社會看見這群需要被關注的病友與家庭。小腦萎縮症是一種尚未有有效治療方式的罕見疾病，在台灣平均每七天就有一位新病友確診，其中約五成來自家族遺傳，許多家庭父母與子女、手足皆同時罹病。身為病友家屬，我的太太和兩個兒子都因這個疾病相繼發病，但我告訴自己不能放棄，因為還有更多家庭需要支持。感謝台灣大哥大願意讓我們站上這個充滿青春與希望的舞台，讓更多人了解小腦萎縮症、伸出援手，陪伴病友與家屬一起面對人生的挑戰。

艾薇：用歌聲解碼情感 唱出最真誠的「心語碼」
 準歌后接班人艾薇表示，這是第三度與台灣大哥大合作日月潭音樂會，每年都有全新挑戰。今年主題「心語碼 Beat Talk」讓她特別有感，「對我來說，心語碼就是用音樂說出無法用言語表達的情感。」這次將挑戰韓英交織、被譽為「年度最難翻唱神曲」的動畫電影《K-POP獵魔女團》主題曲《Golden》。她說，這首歌象徵自己在音樂路上不斷突破極限、勇敢做自己。

卓義峯：攜手台灣大　用音樂與心跳共鳴出最真實的感動
 實力唱將卓義峯表示，這是第七度參加台灣大哥大的日月潭音樂會，每年都深受感動，從第一年到現在，觀眾越來越多，大家都被這場「音樂＋花火＋科技」的盛宴圈粉。今年主題「心語碼 Beat Talk」讓他特別有感，因為「音樂本來就是最真誠的語言」。這次挑戰《浮誇》與《Someone You Loved》兩首高難度歌曲，要在管弦樂團伴奏中拿捏情緒和平衡，宛如與音樂談一場熱戀，當節奏與心跳重疊時，就是最動人的共鳴。

葛西瓦：打破節奏框架　與管弦樂共呼吸展現音樂新靈魂
 金曲原民創作歌手葛西瓦表示，這是繼《Never Give Up》後再與台灣大合作，感覺特別不同。以往多為節奏強烈的演出，這回則改以管弦樂團編曲重新詮釋作品。「平常舞台上我都靠節拍器，這次完全沒有，一切都看著指揮，感覺他就像我的節拍器，帶著我與樂團一起呼吸、找節奏。」他說，這樣的演出讓他重新體會音樂的細膩與連結，也感受到台灣大用音樂凝聚溫度與共鳴的力量。

從應援節奏到音樂語言 Fubon Angels用運動熱力跳出「心語碼」節奏
 Fubon Angels團長阿崔表示，很開心帶著女孩們登上台灣大哥大日月潭音樂會舞台，首次挑戰與75人管弦樂團同台演出，是全新體驗。他笑說，平常在球場不用Live演唱，這次重新編舞與練唱，是不小的功課，感謝台灣大哥大讓啦啦隊用不同形式展現熱情，邀請大家明年到球場延續這份感動。

韓籍成員南珉貞表示，第一次和大型管弦樂團同台演出真的很特別。平常是跟著音樂跳，這次反而變成樂團配合我們的舞步，感覺像音樂在跟著我們走。她笑說，這讓整個表演更有渲染力，也讓啦啦隊成了用肢體唱歌的「舞蹈歌手」，很感謝台灣大哥大讓她體驗到這樣難得又有趣的合作。

成員沁沁表示，平常都在球場應援，這次能把《Go Stronger》和《藍色狂潮》帶上日月潭音樂會舞台真的很特別，希望觀眾感受到啦啦隊的能量，並笑說專業舞台與湖畔氛圍結合，感覺就像把球場歡呼搬到湖邊開派對一樣有趣。潔米則表示，第一次參加日月潭花火音樂節超興奮，能與專業樂手、歌手同台演出是全新體驗，希望帶給觀眾不同火花，也邀請大家明年到球場繼續感受這份熱情。

江靖波：古典與流行沒有界線　用真情與創意讓音樂被世界聽見
 樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波表示，這次最大挑戰是在與三種截然不同聲線合作時，快速調整樂團特質，在最短時間內找到平衡並襯托歌手。古典與流行並無絕對界線，許多古典作品在當時就是流行樂，而優質的流行音樂也能穿越時間被傳唱。隨著科技與AI普及，音樂創作更即時也更開放，但唯有真實情感與獨特想法，才能讓作品在海量聲音中被聽見、被記住。

「2025台灣大日月潭花火音樂會」場邊活動熱力滿點　民眾拍貼、應援、捐款共創難忘回憶
 場邊活動區同樣熱鬧非凡！民眾排隊體驗限定紀念拍貼機活動，與神秘嘉賓Fubon Angels和林志傑合影留念，現場笑聲不斷。許多粉絲也跟著音樂挑戰應援曲《Go Stronger》和《藍色狂潮》舞蹈，展現滿滿活力。更有不少觀眾特地穿上呼應主視覺的穿搭，如方格、線條元素與橘黃主題色系，以行動成為「心語碼」的一部分。現場也設有公益攤位，民眾踴躍捐款支持中華小腦萎縮症病友協會，並與志工交流了解病友故事，讓愛心在音樂與笑聲中延續。   今年的台灣大哥大日月潭花火音樂會落幕後，精彩內容將於2026年MyVideo及公視及平台完整播出，讓大家回味精彩表演瞬間，敬請隨時留意台灣大哥大音樂會Facebook粉絲團最新消息。

▲▼ AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸2.6萬人齊聚 。（圖／台灣大）

▲「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」首度於舞台左右兩側施放180度環繞、長達450秒的花火，閃耀日月潭湖畔。

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

