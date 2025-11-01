賴清德視導多場操演、新裝備成軍　對內展護台決心、對外護台海和平

▲總統賴清德出席「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（1日）出席海巡署嘉義級巡防艦第4艘台北艦成軍，及首艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號命名下水聯合典禮。台北艦成軍後，國內4艘4千噸級巡防艦全數到齊，強化我國在遠洋巡護、海上執法的戰力；另外，西拉雅號是台灣首艘5千噸級高緯度遠洋巡護船。近來賴清德視導多場操演、新裝備成軍點力，對內，凸顯守護國家與海洋安全決心；對外，展現台灣作為區域負責任一員，以具體行動維護台海和平穩定。

台北艦為現役最大型巡防艦，具備平戰轉換功能，艦上設置手術室及負壓隔離病房等專業醫療功能艙間，規格相當於野戰醫院等級，緊急情況時還可進行遠端醫療視訊。

日前海巡署艦隊執行敦睦遠航任務，台北艦也在其中，實施各項海上操演、驗證新造艦裝備性能及可靠度。台北艦的成軍，也代表我國4艘4000噸級嘉義級巡防艦（嘉義艦、新竹艦、雲林艦、台北艦）全數到齊，再次強化我國在遠洋巡護、海事合作、海上執法等方面海巡戰力。

今天命名下水的「西拉雅號」，則是台灣首艘5000噸級的高緯度遠洋巡護船。相較現有巡護船，高緯度遠洋巡護船在性能及裝備上，功能性都大幅躍升。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」日前也曾發文剖析西拉雅號船身設計，認為該艦特殊的「艦艏」造型，有利船隻「切浪」，增加航行穩定，也有效降低執勤人員暈眩、疲勞以維持戰力，同時確保船艦維持高航速，在追緝非法船舶或奔赴海難現場時，都能掌握寶貴時效，稱讚這艘巡護船對海巡單位來說，是一個全新出現、極具威嚇性的終極選項，凸顯海巡署在邁向遠洋、強化執法能量上的思維轉變。

應對中共持續不斷的軍事擴張與灰色地帶侵擾，總統賴清德近日先後視導海強操演、陸勝一號，昨主持M1A2T成軍，今出席台北艦成軍與高緯度遠洋巡護船命名下水典禮，對內，凸顯我國守護國家安全、守護海洋安全的決心；對外，展現台灣作為區域負責任一員，持續以具體行動共同維護台海和平穩定外，國防建軍持續整合新興兵力及裝備技術，更展現了國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。

值得注意的是，日前海強操演，海巡署派遣安平級巡防艦等艦艇參與實兵演訓，驗證指揮鏈與「平戰轉換」能量；今成軍的台北艦也配備2組射程達120公尺的高壓水砲，是海上執行驅離任務的重要裝備，同時設有遙控機砲輔助執法、鎮海火箭彈系統支援平戰轉換。我政府持續深化海巡聯合作戰能力，必要時支援國軍作戰，更展現政府捍衛國家安全的決心。

▲賴清德統登「台北艦」。（圖／台船提供）