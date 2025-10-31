習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

▲習近平出席APEC領袖非正式會議並發表演說。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（31）日出席2025APEC第三十二次領袖非正式會議，並在會中發表演說。習近平先推崇慶州名城的歷史文化定位，同時，他也對南韓總統李在明及大會的安排表達謝意。習近平演說時提出5點建議，冀望構建普惠包容的開放型亞太經濟環境，同時，他也不忘藉機推薦大陸的開放市場，期待更多投資。

習近平表示，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多，「我們要堅守亞太經合組織促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。」

習近平也提出5點建議，一是共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義；二是共同營造開放型區域經濟環境，持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程；三是共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，堅持「拉手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」。

習近平提到，四是共同推進貿易數字化綠色化，充分發揮數字技術對跨境貿易的促進作用，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作；五是共同促進普惠包容發展，「中國已給予同我國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定落實對非洲建交國實施100%稅目產品零關稅措施，致力於同各國共同發展、共享繁榮。」

習近平強調，過去5年，中國貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7000億美元，對外投資年均增速超過5%，「中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。」