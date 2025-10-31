　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

▲習近平出席APEC領袖非正式會議並發表演說。（圖／翻攝央視）

▲習近平出席APEC領袖非正式會議並發表演說。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（31）日出席2025APEC第三十二次領袖非正式會議，並在會中發表演說。習近平先推崇慶州名城的歷史文化定位，同時，他也對南韓總統李在明及大會的安排表達謝意。習近平演說時提出5點建議，冀望構建普惠包容的開放型亞太經濟環境，同時，他也不忘藉機推薦大陸的開放市場，期待更多投資。

▲習近平出席APEC領袖非正式會議並發表演說。（圖／翻攝央視）

習近平表示，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多，「我們要堅守亞太經合組織促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。」

習近平也提出5點建議，一是共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義；二是共同營造開放型區域經濟環境，持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程；三是共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，堅持「拉手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」。

習近平提到，四是共同推進貿易數字化綠色化，充分發揮數字技術對跨境貿易的促進作用，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作；五是共同促進普惠包容發展，「中國已給予同我國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定落實對非洲建交國實施100%稅目產品零關稅措施，致力於同各國共同發展、共享繁榮。」

習近平強調，過去5年，中國貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7000億美元，對外投資年均增速超過5%，「中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

中美元首會晤　信強：川習後續對話可能更頻繁

影／感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

習近平APEC會議演說：共建普惠包容的開放型亞太經濟

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

中美元首會晤　信強：川習後續對話可能更頻繁

影／感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

大陸熱門新聞

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

王子形象大崩塌！陸粉心碎

影／感謝侯導那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

「習川會」先穩經貿共識後談台灣

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：尚無此跡象

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

孫立人擬遷葬安徽　陸委會：沒有特定立場

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店 無人機、手機也被納入

更多熱門

相關新聞

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

國民黨新任主席鄭麗文明（11日）將上任，鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪「談及會面習近平、兩岸議題」，鄭麗文表示，必須要化解過去的矛盾、累積善意，最重要的展現給全世界、兩岸人民看的重要訊息，自己深信可以用和平方式解決一切問題。當主持人追問「有信心說服習近平放棄武力犯台」？鄭麗文則回應，這不是一個說服不說服的過程，遭到主持人提出質疑後，鄭麗文也強調「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

中華民國國旗登APEC！韓媒轉播字幕登TAIWAN

中華民國國旗登APEC！韓媒轉播字幕登TAIWAN

習近平最後到場！李在明APEC會場喜迎接

習近平最後到場！李在明APEC會場喜迎接

美出口管制變交易籌碼　川普因稀土讓步

美出口管制變交易籌碼　川普因稀土讓步

關鍵字：

習近平APEC亞太經濟合會多邊主義演說

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面