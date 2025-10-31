　
大陸 大陸焦點 特派現場

1張貼紙價格翻11倍！　「葡萄界愛馬仕」陸市場現假晴王亂象

▲陽光玫瑰葡萄陸市場亂象。（圖／翻攝自微博）

▲陽光玫瑰葡萄陸市場現價格亂象。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

作為近年水果市場的「網紅品種」，陽光玫瑰葡萄（晴王麝香葡萄）曾被譽為「葡萄界愛馬仕」，如今卻因種植面積暴增、供過於求，導致價格大幅下滑，大陸市場也出現價格亂象。一名經銷商指出，「目前陽光玫瑰批發價大約3到7元一斤（人民幣，下同），只要貼上『晴王』標籤或換成印有『晴王』字樣的包裝盒，售價立刻能翻倍不止，甚至可以翻到11倍價。」

據《新京報》報導，調查發現，隨著市場競爭激烈，假冒「晴王」現象愈演愈烈，線上線下充斥著各式包裝的「晴王」陽光玫瑰，有的甚至打著「日本進口」名號販售。

▲▼陽光玫瑰葡萄陸市場亂象。（圖／翻攝自微博）

▲貼上晴王二字價格便提高。（圖／翻攝自微博）

不過根據中國海關總署資料，日本目前僅有蘋果與梨子獲准對華出口，所謂「進口晴王」根本不存在。實際上，這些所謂「日本晴王」幾乎全是中國國產的陽光玫瑰，只是披上「高端進口」外衣後身價暴漲。

在北京朝陽區的生鮮門市，記者看到兩款「晴王」葡萄包裝上印有中日文字樣，售價分別為98元與68元。另一家店甚至出現「韓國晴王」「秘魯晴王」等版本，其中「韓國晴王」禮盒售價高達353元（約4斤）。電商平台上同樣泛濫，不少商家透過日文包裝、貼紙標籤製造「進口」假象，讓消費者誤以為真。

一名農產品分析師指出，中國國內所有標稱「晴王」的葡萄實際上都是陽光玫瑰，部分商家為了牟取暴利，利用品牌知名度誤導消費者。目前陽光玫瑰批發價僅3至7元一斤，但貼上「晴王」標籤後，售價往往能翻兩到三倍。以「韓國晴王」為例，市售每斤價格高達88元，比批發價暴漲逾10倍。

據了解，網購平台上甚至出現專門販售「晴王」標籤與禮盒的店家，700張貼紙售價僅10元，可自由訂製款式，形成一條灰色產業鏈。

▲▼陽光玫瑰葡萄陸市場亂象。（圖／翻攝自微博）

▲左邊為店家宣稱的雲南產陽光玫瑰，右邊為店家宣稱的四川產陽光玫瑰。（圖／翻攝自微博）

目前中國國內陽光玫瑰價格主要與產地有關。雲南產區的品質普遍較佳，香氣濃郁、口感甜潤，零售價每斤可達10元以上；四川產區則為5至8元，山東與其他地區多在3至6元。部分不法商家會將四川葡萄冒充雲南產販售，或將外省貨運往雲南、山東包裝再出貨，消費者幾乎難以辨別真偽。

此外，陽光玫瑰市場還存在「錯峰冷藏銷售」現象。部分商戶為抬高售價，會在產季末期將葡萄送入冷庫，等春節前再上架，藉節慶需求獲取高價。

陽光玫瑰原產於日本，2012年引入中國後迅速普及，種植面積從2015年的15萬畝暴增至如今的150萬畝。由於過度擴張與管理粗放，果實糖度不足、果皮粗糙、果粒空心等問題頻出，品質下降進一步助長了假冒品牌與產地混亂。

專家建議，應加快建立產地溯源體系與品牌保護制度，電商平台與零售商也應嚴格審核商品標示與來源，確保消費者買到真正優質、安全的國產水果。

